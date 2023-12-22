En büyük ve en yıkıcı! İsrail\'in Han Yunus\'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi

Elinde bisküvi ile enkazdaki çocuklarını bekleyen Şerif Amca bir kez daha ağlattı

Amerikan New York Times gazetesi, İsrail'in siviller için güvenli alan ilan ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta en büyük ve en yıkıcı bombalardan birini kullandığını kanıtladı.

BOMBALARIN HER BİRİ EN AZ 1 TON AĞIRLIĞINDA

New York Times'ın görsel kanıt servisinin analiz ettiği görüntüler, neredeyse her biri 1 ton ağırlığındaki füzelerin savaştan kaçan sivillerin sığındığı Han Yunus'ta defalarca atıldığını ortaya koydu. Gazete, bombaların düştüğü yerleri belirlemek için uydu görüntülerini tarayan bir yapay zeka kullandı.

ABD 5 BİNDEN FAZLA MK-84 BOMBA GÖNDERDİ

Yapay zekanın bulduğu kraterler New York Times muhabirleri tarafından sahadan gelen görüntülerle karşılaştırıldı. 208 krater tespit edildiğini ve sınırlı uydu görüntüleri nedeniyle birçok çukurun da belirlenemediğini kaydeden gazete, İsrail'in ana müttefiki ABD'nin Gazze'nin bombalanması için 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla MK-84 bombası gönderdiğini yazdı. Yaklaşık bir ton ağırlığındaki MK-84'ler, F-16 gibi savaş uçaklarından atılan en büyük bomba.

İSRAİL ORDUSU İDDİALARA YANIT VERMEDİ

Gazeteye konuşan cephane uzmanları, 12 metre ve daha büyük çaptaki çukurların çoğunlukla yalnızca 1000 kilogramlık bombalar tarafından oluşturulduğunu söyledi. New York Times söz konusu bombalara dair İsrail ordusuna sorular yöneltti ancak İsrailliler bu tür soruların bir sonraki aşamada gözden geçirileceğini söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.