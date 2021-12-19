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New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Dikkat çeken bir Türkiye detayı da var - Son Dakika

New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Dikkat çeken bir Türkiye detayı da var

19.12.2021 13:48
New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Dikkat çeken bir Türkiye detayı da var

Pentagon'un gizli belge ve yazışmalarına ulaşan ABD'li dünyaca ünlü gazete New York Times, ülkenin Ortadoğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. ABD ordusunun yaşadığı istihbarat zafiyeti sebebiyle yanlış hedefleri imha etmesiyle yüzlerce sivilin öldüğü ve bunun gizlendiği bilgisine yer veren gazetenin haberinde Türkiye ile ilgili bir detay yer aldı.

ABD, New York Times'ın (NYT) yayınladığı 'Pentagon belgeleri'ni konuşuyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times, tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

"İSTİHBARAT ZAFİYETİ NEDENİYLE YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"

Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum fiyasko olarak nitelendirildi. Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı. Resmi rakamlara göre, bu operasyonlarda bin 500'e yakın sivil hayatını kaybetti. Ancak NYT'ın incelediği belgelere göre, sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde.

TÜRKİYE DETAYI

2014'ten günümüze kadar gelen yüzlerce belgeyi inceleyen NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı. Nisan 2016'da ABD ordusu, Doğu Musul'daki bir eve düzenlediği hava saldırısı ile Avustralyalı DEAŞ üyesi Neil Prakash'ı öldürdüğünü bildirdi. Ancak Pentagon'un bu raporundan aylar sonra Prakash Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

6'SI ÇOCUK 10 SİVİL ÖLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin Afganistan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı. Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD ordusu, en az bir kişinin bulunduğu aracın, DEAŞ'ın Afganistan koluyla bağlantılı olduğunu belirtmiş ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Dikkat çeken bir Türkiye detayı da var

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Son Dakika Dünya New York Times, Pentagon'un gizli belgelerini ifşa etti! Dikkat çeken bir Türkiye detayı da var - Son Dakika Dünya


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