Nijer'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti

Nijer\'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 03.10.2023 12:52

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında, ordu birliklerinin saldırıya uğradığı belirtildi. Saldırıda 29 asker hayatını kaybederken, 2 asker ağır yaralandı. Açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiği bildirildi. Bu saldırı, askerin yönetime el koymasından bu yana yaşanan en kanlı saldırı olarak kaydedildi.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

OPERASYONDAN DÖNEN ORDU BİRLİKLERİNE SALDIRI

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kuzeybatıda yer alan Tabatol ilçesinde terör operasyonundan dönen ordu birliklerinin saldırıya uğradığı ifade edildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 29 askerin yaşamını yitirdiği, 2 askerin ağır yaralandığı belirtilen açıklamada, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

ASKERİ DARBE SONRASI EN KANLI SALDIRI

Saldırı, askerin yönetime 26 Temmuz'da el koymasından bu yana yaşanan en kanlı saldırı olarak kayda geçti. Ağustosta da "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattının Nijer tarafında yer alan Tillaberi bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 17 asker yaşamını yitirmişti.

SINIR HATTINA SIK SIK SALDIRI DÜZENLENİYOR

Liptako Gourma adıyla da bilinen ve Almanya'nın yüz ölçümünden büyük bu sınır hattında El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijer'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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