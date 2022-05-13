Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'da Deborah Samuel isimli üniversiteli genç bir kadın, Hz. Muhammed ve İslam dinine yönelik hakaretler ettiği bir ses kaydını WhatsApp grubunda paylaştığı iddiasıyla linç edilip yakılarak öldürüldü.

HER ŞEYİ ATTIĞI SES KAYDI TETİKLEDİ

Kimliğini açıklamayan bir görgü tanığı, "Öğrenciler tarafından kullanılan bir WhatsApp grubu var. Burada Müslüman bir öğrenci İslami bir paylaşım yaptı. O da bu paylaşımı eleştirdi. Gruba Hz. Muhammed'e hakaret ettiği bir ses kaydı attı. Her şeyi bu tetikledi" dedi.

POLİS DOĞRULADI

Sokoto polisinin açıklamasında, Shehu Shagari Eğitim Koleji adlı üniversitede okuyan Samuel'in "Hz. Muhammed'e hakaret ettiği bir paylaşım" nedeniyle öldürüldüğü doğrulandı.

DÖVÜLDÜKTEN SONRA ATEŞE VERİLDİ

Görgü tanığı, "Polis önce gözyaşartıcı kullandı, sonra da havaya ateş açtı fakat öğrenciler direndi. Öğrenciler polise taş ve sopayla saldırınca onlar da kadını kurtaramadı. Samuel'i dövdükten sonra onu ateşe verdiler" ifadelerini kullandı.

Polis, kimliğini açıklamadığı iki öğrencinin tutuklandığını duyururken, Sokoto Valisi Aminu Tambuwal da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer polisin olay yerinde incelemelere devam ettiğini ve okulun kapatıldığını da belirtti.