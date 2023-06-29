Nikaragua'da Boğa Penisleriyle Dövüş Ritüeli

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı gelenekler insanlığa renk katarken, bazıları ise gerçekten görenleri hayrete düşürebiliyor. Her yıl Nikaragua'da düzenlenen bir ritüelde halk, boğaların kurutulmuş cinsel organlarını kılıç gibi kullanarak birbirleriyle karşı taraf pes edene kadar mücadele ediyor. Çeşitli yaralanmaların da meydana geldiği etkinlikte, katılımcılar koruyucu bir elbise kullanmıyor.

GÜNAHLARINDAN ARINIYORLAR

Nikaragua'da düzinelerce kişi tuhaf bir ritüelde birbirlerini kurutulmuş boğaların cinsle organlarıyla döverken, rakipleri pes edene kadar kırbaçlıyor. Günahlardan arınmak için yapılan bu dört yüzyıllık dini gelenek, 'chinegros' dansı olarak biliniyor.

KORUYUCU HİÇBİR ŞEY GİYMİYORLAR

Bu ritüel Orta Amerika ülkesinin güneyindeki San Juan de Oriente'de Aziz Yahya'nın gününü kutlamak için yapılıyor. Koruyucu ekipman giymeyen ve bazen üstsüz olan meydan okuyucular, boğanın kesilmiş cinsel organından yapılan 'chilillos' ile birbirlerine vuruyor.

YARALANMALAR VE KESİKLER RİTÜELİN BİR PARÇASI

Etkinlikten gelen videolar, silahın temas ettiği yerde bir parça deriyi yırtabileceğini gösteriyor ve büyük kalabalıkların izlemek için toplandığı savaşlarda birçok yaralanma ve kesik yaşayan yarışmacılar bulunuyor.