Nikaragua'da Boğa Penisleriyle Dövüş Ritüeli - Son Dakika
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Nikaragua'da Boğa Penisleriyle Dövüş Ritüeli

29.06.2023 23:35

Nikaragua'da her yıl düzenlenen bir ritüelde, insanlar kurutulmuş boğa penisleriyle birbirlerini döverken, rakipleri pes edene kadar kırbaçlarlar. Bu dört yüzyıllık dini gelenek, Aziz Yahya'nın gününü kutlamak için gerçekleştirilir. Etkinlikte kullanılan boğa penisinden yapılan kırbaçlar oldukça keskindir ve birçok yaralanma ve kesik yaşanmaktadır. Yaklaşık olarak kasabanın %60'ı bu spora katılmaktadır. Bazı tarihçiler, ritüelin Afrika köleleriyle birlikte geldiğini savunsa da, araştırmacılar bunun daha önceden var olduğunu ve daha sonra uyarlandığını belirtmektedir.

Dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı gelenekler insanlığa renk katarken, bazıları ise gerçekten görenleri hayrete düşürebiliyor. Her yıl Nikaragua'da düzenlenen bir ritüelde halk, boğaların kurutulmuş cinsel organlarını kılıç gibi kullanarak birbirleriyle karşı taraf pes edene kadar mücadele ediyor. Çeşitli yaralanmaların da meydana geldiği etkinlikte, katılımcılar koruyucu bir elbise kullanmıyor.

GÜNAHLARINDAN ARINIYORLAR

Nikaragua'da düzinelerce kişi tuhaf bir ritüelde birbirlerini kurutulmuş boğaların cinsle organlarıyla döverken, rakipleri pes edene kadar kırbaçlıyor. Günahlardan arınmak için yapılan bu dört yüzyıllık dini gelenek, 'chinegros' dansı olarak biliniyor.

Bu ülkede kestikleri boğaların cinsel organları ile birbirlerini kamçılıyorlar! Sebebi daha ilginç

KORUYUCU HİÇBİR ŞEY GİYMİYORLAR

Bu ritüel Orta Amerika ülkesinin güneyindeki San Juan de Oriente'de Aziz Yahya'nın gününü kutlamak için yapılıyor. Koruyucu ekipman giymeyen ve bazen üstsüz olan meydan okuyucular, boğanın kesilmiş cinsel organından yapılan 'chilillos' ile birbirlerine vuruyor.

Bu ülkede kestikleri boğaların cinsel organları ile birbirlerini kamçılıyorlar! Sebebi daha ilginç

YARALANMALAR VE KESİKLER RİTÜELİN BİR PARÇASI

Etkinlikten gelen videolar, silahın temas ettiği yerde bir parça deriyi yırtabileceğini gösteriyor ve büyük kalabalıkların izlemek için toplandığı savaşlarda birçok yaralanma ve kesik yaşayan yarışmacılar bulunuyor.

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