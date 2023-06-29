Dünyanın çeşitli coğrafyalarında farklı gelenekler insanlığa renk katarken, bazıları ise gerçekten görenleri hayrete düşürebiliyor. Her yıl Nikaragua'da düzenlenen bir ritüelde halk, boğaların kurutulmuş cinsel organlarını kılıç gibi kullanarak birbirleriyle karşı taraf pes edene kadar mücadele ediyor. Çeşitli yaralanmaların da meydana geldiği etkinlikte, katılımcılar koruyucu bir elbise kullanmıyor.
Nikaragua'da düzinelerce kişi tuhaf bir ritüelde birbirlerini kurutulmuş boğaların cinsle organlarıyla döverken, rakipleri pes edene kadar kırbaçlıyor. Günahlardan arınmak için yapılan bu dört yüzyıllık dini gelenek, 'chinegros' dansı olarak biliniyor.
Bu ritüel Orta Amerika ülkesinin güneyindeki San Juan de Oriente'de Aziz Yahya'nın gününü kutlamak için yapılıyor. Koruyucu ekipman giymeyen ve bazen üstsüz olan meydan okuyucular, boğanın kesilmiş cinsel organından yapılan 'chilillos' ile birbirlerine vuruyor.
Etkinlikten gelen videolar, silahın temas ettiği yerde bir parça deriyi yırtabileceğini gösteriyor ve büyük kalabalıkların izlemek için toplandığı savaşlarda birçok yaralanma ve kesik yaşayan yarışmacılar bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › Nikaragua'da Boğa Penisleriyle Dövüş Ritüeli - Son Dakika