Norveç, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Gönderme Kararı Aldı - Son Dakika

Norveç, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Gönderme Kararı Aldı

Norveç, Ukrayna\'ya F-16 Savaş Uçakları Gönderme Kararı Aldı
Son Güncelleme: 24.08.2023 16:43

Norveç, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararı alan üçüncü ülke oldu. Norveç hükümeti, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için askeri yardım sağlamak amacıyla F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldı. Norveçli yetkililerden resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bu kararın resmileşmesi durumunda Norveç, Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı alan üçüncü ülke olacak. Norveç ayrıca Ukrayna'ya uçaksavar füzeler ve askeri ekipman da göndereceğini açıkladı.

Norveç, Danimarka ve Hollanda'nın ardından Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararı alan üçüncü ülke oldu.

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için dünyadan askeri yardımlar gelmeye devam ediyor. Norveç yerel basında yer alan haberlere göre hükümet Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldı. Norveçli yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken konunun resmileşmesi durumunda Norveç, Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı alan 3'üncü ülke olacak.

Öte yandan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna'ya uçaksavar füzeler ve askeri ekipman gönderileceğini ifade eden Store, F-16'lar konusunda bir açıklama yapmadı.

F-16'ları emekliye ayırmıştı

Norveç hava kuvvetleri 2021'de 57 F-16'dan oluşan filosunu emekliye ayırmış ve 32 tanesini NATO ülkesi Romanya'ya satma kararı almıştı. Yerel basında Norveç'in ABD Hava Kuvvetleri'ne eğitim sağlayan özel bir şirkete satmayı planladığı 12 F-16'yı Ukrayna'ya gönderebileceği ifade edildi. Norveç Savunma Bakanlığı geçtiğimiz yıl, diğer 13 F-16'nın ise onarımının çok maliyetli veya zor olduğu gerekçesiyle müzeye konulabileceğini, parçalarının kullanılabileceğini ya da hurdaya alınabileceğini belirtmişti.

Norveç, hava kuvvetlerini modernize ederek F-35 savaş uçakları satın almıştı.

ABD, 18 Ağustos'ta Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları göndermesine onay vermişti. - OSLO

Kaynak: İHA

Ukrayna, Norveç, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Norveç, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Gönderme Kararı Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Norveç, Ukrayna'ya F-16 Savaş Uçakları Gönderme Kararı Aldı - Son Dakika
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