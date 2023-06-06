Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntülere ulaşıldı - Son Dakika
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Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntülere ulaşıldı

06.06.2023 12:23

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Servis edilen videoda barajın yerle bir olduğu anlar yer alırken, saldırı sonrasında baraj yakınında tahliyelerin başladığı aktarılırken ve su seviyesinin ilerleyen saatlerde kritik bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bugün seyri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka top atışlarıyla yerle bir edildi.

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

SU SEVİYESİ 5 SAAT İÇİNDE KRİTİK SEVİYEYE ULAŞABİLİR

Kritik bir noktada bulunan Nova Kakhovka barajın vurulması sonrasında bölgeden tahliyelerin başladığı ifade edilirken, su seviyesinin önümüzdeki 5 saat içinde tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar geçildi.

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

BARAJIN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nova Kakhovka barajın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kamuoyuna servis edilen videoda, gecenin karanlığında köprüde çok sayıda patlama yaşandığı ve alevlerin gökyüzüne kadar ulaştığı görüntüler yer aldı.

Nova Kakhovka barajının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

YERLEŞİM YERLERİ BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer barajda yaşanan yıkım nedeniyle 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceğini belirtirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski acil toplantı kararı aldı.

YORUMLAR (2)
  • Muhammet Ali Güneş: videoyu barajın yapımından başlatsaydınız Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Koptummmmmmm güzel yorum :)) 0 0 Yayından Kaldır
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntülere ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntülere ulaşıldı - Son Dakika
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