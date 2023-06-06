Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntülere ulaşıldı

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bugün seyri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka top atışlarıyla yerle bir edildi.

SU SEVİYESİ 5 SAAT İÇİNDE KRİTİK SEVİYEYE ULAŞABİLİR

Kritik bir noktada bulunan Nova Kakhovka barajın vurulması sonrasında bölgeden tahliyelerin başladığı ifade edilirken, su seviyesinin önümüzdeki 5 saat içinde tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar geçildi.

BARAJIN VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nova Kakhovka barajın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kamuoyuna servis edilen videoda, gecenin karanlığında köprüde çok sayıda patlama yaşandığı ve alevlerin gökyüzüne kadar ulaştığı görüntüler yer aldı.

YERLEŞİM YERLERİ BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA

Yetkililer barajda yaşanan yıkım nedeniyle 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceğini belirtirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski acil toplantı kararı aldı.