24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya- Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, bugün seyri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'nın kontrolü altındaki Nova Kakhovka top atışlarıyla yerle bir edildi.
Kritik bir noktada bulunan Nova Kakhovka barajın vurulması sonrasında bölgeden tahliyelerin başladığı ifade edilirken, su seviyesinin önümüzdeki 5 saat içinde tehlikeli bir seviyeye ulaşabileceği konusunda uyarılar geçildi.
Öte yandan Nova Kakhovka barajın vurulma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Kamuoyuna servis edilen videoda, gecenin karanlığında köprüde çok sayıda patlama yaşandığı ve alevlerin gökyüzüne kadar ulaştığı görüntüler yer aldı.
Yetkililer barajda yaşanan yıkım nedeniyle 80'e yakın yerleşim yerinin etkilenebileceğini belirtirken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski acil toplantı kararı aldı.
Son Dakika › Dünya › Nova Kakhovka barajının vurulma anına ait görüntülere ulaşıldı - Son Dakika