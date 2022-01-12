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Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti - Son Dakika
BBC

Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti

12.01.2022 08:26
Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti

Erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen ay Covid testinin pozitif çıkmasının ardından karantina kurallarına uymadığını itiraf etti.

Erkeklerde dünya sıralamasında bir numarada olan Sırp tenisçi Novak Djokovic, geçen ay Covid testinin pozitif çıkmasının ardından karantina kurallarına uymadığını itiraf etti. Djokovic, yaptığı yanlış için, "muhakeme hatası" dedi.

Novak Djokovic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, 16 Aralık'ta yapılan Covid testi pozitif çıkmasına karşın iki gün sonra yüz yüze görüştüğü bir gazeteciye mülakat verdiğini söyledi.

Djokovic açıklamasında, "Bu görüşmenin tarihini değiştirmem gerektiğini kabul ediyorum" dedi.

Ünlü tenisçi bu tarihte, Fransız spor gazetesi L'Equipe'e konuşmuştu.

'Menajerim seyahat formunu doldururken hata yaptı'

Öte yandan Djokovic ayrıca Avustralya'ya girmeden önce doldurduğu seyahat formunda doğru bilgi vermediğini de kabul etti, formu dolduran menajerinin istemeden yaptığı yanlışlık için özür diledi.

Formda, Djokovic'in Avustralya'ya varmadan önceki 14 gün başka bir ülkeye gitmediği belirtilmişti. Djokovic'in bu sürede ülkesi Sırbistan'a ve İspanya'ya gittiği bildirilmişti.

Djokovic, "Ekibim, bu konunun açıklığa kavuşması için gerekli ek bilgiyi Avustralya hükümetine aktardı" dedi.

Avustralya hükümetinin, koronavirüse yakalandığı için aşı muafiyeti olduğunu söyleyen Djokovic'i sınır dışı edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

Vizesi iptal edildi, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı

34 yaşındaki Djokovic, Pazartesi günü başlayacak, geçen yıl dokuzuncu kez kazandığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon unvanını korumak istiyor.

Djokovic turnuvayı kazanırsa, toplam 21 Grand Slam şampiyonluğu olan ilk tenisçi olarak da tarihe geçecek.

Aşı karşıtı Sırp tenisçinin Avustralya vizesi, ülkeye girdiği gün olan 6 Ocak'ta iptal edilmişti.

Covid aşısı olmayan Djokovic sığınmacıların tutulduğu bir otele götürülmüş, avukatlarının başvurusu sonrası Pazartesi günü mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak Avustralya hükümeti yine de turnuva öncesi Djokovic'in vizesini ikinci kez iptal edebilir.

Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti
Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti
Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti
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Koronavirüs, Avustralya, Instagram, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Novak Djokovic, Covid testinin pozitif çıkması sonrası karantina kurallarına uymadığını itiraf etti - Son Dakika Dünya

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