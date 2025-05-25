Nürnberg\'de İlk Türkçe Tiyatro Festivali Başladı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi'nin, bu yıl ilk kez düzenlediği Tiyatro Festivali başladı. Türkçe tiyatroyu uluslararası düzeye taşıma hedefiyle yola çıkan ve "Buluşmak" temasıyla organize edilen Festival, 1 Haziran'a kadar tiyatroseverlere kapılarını açacak.

Almanya'nın Nürnberg kentinde faaliyet gösteren Objektif Kültür Merkezi'nin, bu yıl ilk kez düzenlediği Objektif Tiyatro Festivali başladı. Festivalin açılışı, Kadri Özcan'ın yazıp yönettiği tek kişilik oyun "Palto" ile yapıldı.

Onursal başkanlıklarını usta sanatçılar Melek Baykal ve Selçuk Yöntem'in üstlendiği festivalin bu yılki onur konukları ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever ve sanatçı Celal Kadri Kınoğlu oldu.

Festival boyunca gazeteci-yazar Oktan Erdikmen, tiyatro ve dizi oyuncusu Mehmet Özgür ile Selçuk Yöntem, sanatçı Sunay Akın izleyiciyle bir araya gelecek. Ayrıca Galip Erdal, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in katılımıyla özel söyleşiler düzenlenecek.

Festival programında, Türkiye'den "Hicaz" ve "Şeydeki Şey" gibi güçlü yapımlar yer alıyor, Kadıköy BOA Sahne, "Elektrikli Sandalye İçin Elektrik Yok" adlı oyunla sahne alacak. Etkinlik kapsamında ayrıca Almanca çocuk oyunu Der Luftballon MİT der blonden Perücke (Sarışın Peruklu Balon), festivalin çok dillilik vizyonuna katkı sunacak.

Açılışta konuşan Objektif Kültür Merkezi Başkanı Cihan Kente, 27 yıllık geçmişe sahip Objektif Kültür Merkezi'nin, kendi imkanlarıyla kurduğu salonunda 22 yılı geride bıraktığını belirtti. Kente, "2025 yılında Türk tiyatrosunun Avrupa sahnesinde daha görünür hale gelmesine katkı sunmayı ve kültürler arası bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Festivalimiz, sahne performanslarının yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve çocuk oyunlarıyla şehre kültürel bir renk katıyor" dedi.

Tiyatronun insanla insanı buluşturan en sahici alan olduğunu vurgulayan Kente, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı karanlıkta oturup aynı hikayeye tanıklık ettiğimiz tiyatro salonları, kopan bağların ve kesilen hikayelerin onarıldığı yerlerdir. Bu festival, birlikte yeniden buluşmayı hedefliyor. OKM, Avrupa'daki Türk tiyatrosunun hem üreticisi hem taşıyıcısı hem de hafızasıdır. Tiyatronun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyor, karşımıza çıkan zorlukları bize güç verenlerle birlikte aşmayı başarıyoruz."