Nürnberg\'de organ bağışı etkinliğinde uzmanlar nakil süreçlerini anlattı

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)– Almanya'nın Nürnberg kentinde, Alman-Türk İş İnsanları Derneği (TIAD) ile Erlangen-Nürnberg Üniversitesi (FAU) Transplantasyon Merkezi iş birliğinde, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Organ Bağışı Gönül İşidir" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Nürnberg Basın Kulübü'nün Marmorsaal Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışının tıbbi, toplumsal ve kültürel boyutları ele alındı.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in himayesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu temsilcisi Şeyda Nur Ah'ın yanı sıra siyaset, sağlık, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı. Eski Orta Frankonya Bölge Başkanı ve TIAD Onursal Üyesi Dr. Thomas Bauer, Nürnberg Sağlık Dairesi yöneticisi Klaus Friedrich ve Orta Frankonya Tabipler Birliği İkinci Başkanı Dr. Dirk Altrichter da etkinlikte yer aldı.

Programda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in etkinliğe gönderdiği destek mesajı okundu. Uzman doktorlar, organ bağışı ve nakil süreçleri hakkında bilimsel bilgileri anlaşılır bir dille aktarırken katılımcıların sorularını da yanıtladı.

TIAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Uğurlu, açılış konuşmasında organ bağışının yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda kültürel, ailevi ve toplumsal yönleri bulunan önemli bir konu olduğunu belirtti. Uğurlu, doğru ve tarafsız bilgilendirmenin, farklı kültürlere saygı gösterilmesinin ve toplumda güvene dayalı bir diyalog kurulmasının önemini vurguladı.

İslam dininde insan hayatını kurtarmanın önemine işaret eden ayet ve hadislere de değinen Uğurlu, 2011 yılında 75 yaşındaki annesinin kendisine böbreğini verdiğini anlattı. Uğurlu, annesinin bu süreçten sonra da sağlık sorunu yaşamadan hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

UZMAN DOKTORLAR ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Etkinlikte söz alan uzman doktorlar, organ bağışı konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bağış ve nakil süreçleri hakkında bilgi verdi.

Alman Beyin Vakfı Başkanı Dr. Frank Erbguth, beyin ölümünün organ bağışı açısından ne anlama geldiğini anlattı.

Erlangen Üniversite Hastanesi Cerrahi Kliniği Pankreas Nakli Bölümü Başkanı Dr. Maximilian Brunner, organ bağışı sürecinde yaşanan aşamaları ve böbrek naklindeki gelişmeleri aktardı.

Erlangen Üniversite Hastanesi Kalp Cerrahisi ve Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Robert Cesnjevar ise çocuklarda kalp naklini görseller eşliğinde anlatarak yeni bir kalbin çocuk hastaların yaşamında oluşturabileceği değişime dikkat çekti.

Hastanenin Nefroloji ve Hipertansiyon Bölümü Müdürü Dr. Mario Schiffer, böbrek naklinin tarihçesi ve diyaliz tedavisinden bağımsız bir yaşamın hastalar açısından taşıdığı önem üzerinde durdu. Üroloji Kliniği Başuzmanı Dr. Verena Lieb de böbrek naklinde geliştirilen yeni yöntemleri ve alandaki tıbbi ilerlemeleri anlattı.

Erlangen Üniversite Hastanesi Nefroloji ve Nakil Merkezi yönetiminde görev yapan Dr. Katharina T-Heller, Almanya ile Türkiye'deki organ bağışı uygulamalarını karşılaştırdı. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile Nefroloji ve Hipertansiyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christian Morath ise yeni bir böbreğin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

SORULAR YANITLANDI, DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Etkinlik boyunca katılımcılar, organ bağışının tıbbi süreçleri, nakil yöntemleri ve farklı ülkelerdeki uygulamalar hakkında uzmanlara sorular yöneltti. Bilgilendirme sunumlarının yanı sıra birebir görüş alışverişine de olanak sağlayan programda, organ bağışına ilişkin toplumsal çekincelerin açıkça konuşulmasının önemi vurgulandı.

Programın ardından TIAD üyesi iş insanı Ahmet Can'ın işlettiği restoran tarafından hazırlanan Türk yemekleri ve tatlılar davetlilere ikram edildi.