Nürnberg'de organ bağışı etkinliğinde uzmanlar nakil süreçlerini anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nürnberg'de organ bağışı etkinliğinde uzmanlar nakil süreçlerini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nürnberg\'de organ bağışı etkinliğinde uzmanlar nakil süreçlerini anlattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nürnberg'de TIAD ile FAU Transplantasyon Merkezi iş birliğinde organ bağışı farkındalığı için “Organ Bağışı Gönül İşidir” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte uzman doktorlar nakil süreçlerini anlattı, TIAD Başkanı Ersin Uğurlu organ bağışının toplumsal yönlerine dikkat çekti.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)– Almanya'nın Nürnberg kentinde, Alman-Türk İş İnsanları Derneği (TIAD) ile Erlangen-Nürnberg Üniversitesi (FAU) Transplantasyon Merkezi iş birliğinde, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Organ Bağışı Gönül İşidir" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Nürnberg Basın Kulübü'nün Marmorsaal Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, organ bağışının tıbbi, toplumsal ve kültürel boyutları ele alındı.

Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in himayesinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosluğu temsilcisi Şeyda Nur Ah'ın yanı sıra siyaset, sağlık, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı. Eski Orta Frankonya Bölge Başkanı ve TIAD Onursal Üyesi Dr. Thomas Bauer, Nürnberg Sağlık Dairesi yöneticisi Klaus Friedrich ve Orta Frankonya Tabipler Birliği İkinci Başkanı Dr. Dirk Altrichter da etkinlikte yer aldı.

Programda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in etkinliğe gönderdiği destek mesajı okundu. Uzman doktorlar, organ bağışı ve nakil süreçleri hakkında bilimsel bilgileri anlaşılır bir dille aktarırken katılımcıların sorularını da yanıtladı.

TIAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Uğurlu, açılış konuşmasında organ bağışının yalnızca tıbbi değil, aynı zamanda kültürel, ailevi ve toplumsal yönleri bulunan önemli bir konu olduğunu belirtti. Uğurlu, doğru ve tarafsız bilgilendirmenin, farklı kültürlere saygı gösterilmesinin ve toplumda güvene dayalı bir diyalog kurulmasının önemini vurguladı.

İslam dininde insan hayatını kurtarmanın önemine işaret eden ayet ve hadislere de değinen Uğurlu, 2011 yılında 75 yaşındaki annesinin kendisine böbreğini verdiğini anlattı. Uğurlu, annesinin bu süreçten sonra da sağlık sorunu yaşamadan hayatını sürdürdüğünü ifade etti.

UZMAN DOKTORLAR ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Etkinlikte söz alan uzman doktorlar, organ bağışı konusundaki farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekerek, bağış ve nakil süreçleri hakkında bilgi verdi.

Alman Beyin Vakfı Başkanı Dr. Frank Erbguth, beyin ölümünün organ bağışı açısından ne anlama geldiğini anlattı.

Erlangen Üniversite Hastanesi Cerrahi Kliniği Pankreas Nakli Bölümü Başkanı Dr. Maximilian Brunner, organ bağışı sürecinde yaşanan aşamaları ve böbrek naklindeki gelişmeleri aktardı.

Erlangen Üniversite Hastanesi Kalp Cerrahisi ve Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Robert Cesnjevar ise çocuklarda kalp naklini görseller eşliğinde anlatarak yeni bir kalbin çocuk hastaların yaşamında oluşturabileceği değişime dikkat çekti.

Hastanenin Nefroloji ve Hipertansiyon Bölümü Müdürü Dr. Mario Schiffer, böbrek naklinin tarihçesi ve diyaliz tedavisinden bağımsız bir yaşamın hastalar açısından taşıdığı önem üzerinde durdu. Üroloji Kliniği Başuzmanı Dr. Verena Lieb de böbrek naklinde geliştirilen yeni yöntemleri ve alandaki tıbbi ilerlemeleri anlattı.

Erlangen Üniversite Hastanesi Nefroloji ve Nakil Merkezi yönetiminde görev yapan Dr. Katharina T-Heller, Almanya ile Türkiye'deki organ bağışı uygulamalarını karşılaştırdı. İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile Nefroloji ve Hipertansiyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Christian Morath ise yeni bir böbreğin hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

SORULAR YANITLANDI, DENEYİMLER PAYLAŞILDI

Etkinlik boyunca katılımcılar, organ bağışının tıbbi süreçleri, nakil yöntemleri ve farklı ülkelerdeki uygulamalar hakkında uzmanlara sorular yöneltti. Bilgilendirme sunumlarının yanı sıra birebir görüş alışverişine de olanak sağlayan programda, organ bağışına ilişkin toplumsal çekincelerin açıkça konuşulmasının önemi vurgulandı.

Programın ardından TIAD üyesi iş insanı Ahmet Can'ın işlettiği restoran tarafından hazırlanan Türk yemekleri ve tatlılar davetlilere ikram edildi.

Kaynak: ANKA
SağlıkDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Sahilde korkunç kavga Kopan kulak parçası kayıp Sahilde korkunç kavga! Kopan kulak parçası kayıp
Siyasette yapay zeka skandalı Görenler gözlerine inanamadı Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Benzinde indirim üstüne indirim Tabelalar yine değişiyor Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor
Kadıköy’de 19 yıl sonra bir ilk Dün gece başardılar Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
10:22
Kerem Aktürkoğlu’ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına olay hareket
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
09:11
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı 3 gözaltı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
08:49
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
08:42
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
08:27
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
08:26
A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
08:02
Netanyahu’nun İran planını Trump bozdu Hedefte nükleer tesisler vardı
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı
07:38
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:26:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Nürnberg'de organ bağışı etkinliğinde uzmanlar nakil süreçlerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei