Nürnberg Kentindeki 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali İlgi Gördü

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Folklor ve Dans Festivali'nde, 10 ülkeden folklor ve dans ekipleri sahne aldı. Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, "Farklı ülkelerin kültürlerini tanıtırken, insanlığın barış içinde yaşayabileceğine dikkati çekiyoruz" dedi.

Nürnberg 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali, Nürnberg'in Langwasser semtindeki Gemeinschaftshaus salonunda düzenlendi. Almanya, İspanya, Ukrayna, Filipinler, Türkiye, Romanya, İrlanda, Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan'dan gelen ekipler, geleneksel kıyafetleri ve yöresel danslarıyla izleyicilere renkli anlar yaşattı.

Festivale, Nürnberg Belediye Başkanı'nı temsilen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nasser Ahmed, Bavyera Eyalet SPD Milletvekili Arif Taşdelen ve Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır ile yaklaşık 300 davetli katıldı.

Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, etkinliğin amacının farklı kültürleri bir araya getirerek, barış ve dayanışma mesajı vermek olduğunu söyledi. Gümrükçü, "Her yıl düzenlediğimiz bu festivalle, dünya kültürlerinin barış içinde bir arada yaşayabildiğini göstermeyi hedefliyoruz. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden insana değer verdiğimizi vurguluyoruz. Farklı ülkelerin kültürlerini tanıtırken, insanlığın barış içinde yaşayabileceğine dikkati çekiyoruz" dedi.

Dünyanın birçok bölgesinde çatışma ve toplumsal gerilimlerin yaşandığına işaret eden Gümrükçü, insanların bir araya gelerek dostluk ortamında buluşabileceği alanlar oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

SPD Nürnberg Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nasser Ahmed de "Nereden geldiğimiz değil, bulunduğumuz yere ne kattığımız önemlidir. Müziğin ve dansın insanlara kazandırdıklarını kelimelerle ifade etmek zor. Dans, sözlerin bittiği yerde başlar. Kültür ve sanata yönelik çalışmalarla insan hakları şehri Nürnberg'i daha ileriye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Festivale sonunda etkinliğe katılan dans ve folklör gruplarına plaket verildi.