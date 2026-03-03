Nürnberg Kentindeki 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nürnberg Kentindeki 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali İlgi Gördü

03.03.2026 14:50  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’nın Nürnberg kentinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Folklor ve Dans Festivali'nde, 10 ülkeden folklor ve dans ekipleri sahne aldı. Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, "Farklı ülkelerin kültürlerini tanıtırken, insanlığın barış içinde yaşayabileceğine dikkati çekiyoruz” dedi.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) – Almanya'nın Nürnberg kentinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Folklor ve Dans Festivali'nde, 10 ülkeden folklor ve dans ekipleri sahne aldı. Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, "Farklı ülkelerin kültürlerini tanıtırken, insanlığın barış içinde yaşayabileceğine dikkati çekiyoruz" dedi.

Nürnberg 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali, Nürnberg'in Langwasser semtindeki Gemeinschaftshaus salonunda düzenlendi. Almanya, İspanya, Ukrayna, Filipinler, Türkiye, Romanya, İrlanda, Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan'dan gelen ekipler, geleneksel kıyafetleri ve yöresel danslarıyla izleyicilere renkli anlar yaşattı.

Festivale, Nürnberg Belediye Başkanı'nı temsilen Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nasser Ahmed, Bavyera Eyalet SPD Milletvekili Arif Taşdelen ve Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır ile yaklaşık 300 davetli katıldı.

Nürnberg Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, etkinliğin amacının farklı kültürleri bir araya getirerek, barış ve dayanışma mesajı vermek olduğunu söyledi. Gümrükçü, "Her yıl düzenlediğimiz bu festivalle, dünya kültürlerinin barış içinde bir arada yaşayabildiğini göstermeyi hedefliyoruz. Dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden insana değer verdiğimizi vurguluyoruz. Farklı ülkelerin kültürlerini tanıtırken, insanlığın barış içinde yaşayabileceğine dikkati çekiyoruz" dedi.

Dünyanın birçok bölgesinde çatışma ve toplumsal gerilimlerin yaşandığına işaret eden Gümrükçü, insanların bir araya gelerek dostluk ortamında buluşabileceği alanlar oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

SPD Nürnberg Başkanı ve Belediye Başkan adayı Nasser Ahmed de "Nereden geldiğimiz değil, bulunduğumuz yere ne kattığımız önemlidir. Müziğin ve dansın insanlara kazandırdıklarını kelimelerle ifade etmek zor. Dans, sözlerin bittiği yerde başlar. Kültür ve sanata yönelik çalışmalarla insan hakları şehri Nürnberg'i daha ileriye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Festivale sonunda etkinliğe katılan dans ve folklör gruplarına plaket verildi.

Kaynak: ANKA

Abdurrahman Gümrükçü, Nürnberg, Almanya, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nürnberg Kentindeki 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:16:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Nürnberg Kentindeki 13. Uluslararası Folklor ve Dans Festivali İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.