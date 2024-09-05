O kadar çaresizler ki böbreklerini satmak için yarışıyorlar! Hindistan'da yoksulluk giderek derinleşiyor - Son Dakika
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Dünya

O kadar çaresizler ki böbreklerini satmak için yarışıyorlar! Hindistan'da yoksulluk giderek derinleşiyor

O kadar çaresizler ki böbreklerini satmak için yarışıyorlar! Hindistan\'da yoksulluk giderek derinleşiyor

Hindistan'da yoksullukla mücadele edemeyen insanlar, organlarını satarak geçinmeye çalışıyor. Yasadışı olmasına karşın, sosyal medya grupları üzerinden sahte evrak hazırlayıp böbreklerini satanlar, aldıkları parayla yaşam giderlerini karşılayamadıkları için hem tek böbrekle hayata tutunmaya çalışıyor hem de büyük pişmanlık duyuyorlar.

05.09.2024 16:34
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Hindistan'da Myanmar ordusunun darbeyle iktidara gelmesiyle ülkenin 54 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) araştırmacıları, bu rakamın 2017'den bu yana iki katına çıktığını açıkladı. Cunta kontrolüne karşı çeşitli silahlı gruplar savaşırken şiddet ülke çapında yayılmaya devam ediyor. Yabancı yatırımdaki düşüş, işsizlik ve temel malların maliyeti, çoğu insanın yetişemeyeceği oranlara geldi. Bu da insanların para kazanabileceği farklı yollara başvurmalarına neden oldu. Böbreklerini satarak geçimlerini sağlamaya çalışan çaresiz insanlar, yaşamlarını tehlikeye atarak büyük bir kumar oynuyor. Diğer böbreklerini kaybetme endişesi bir köşede dururken bir yandan da aldıkları parayla yetinmeye çalışıyorlar. En sonunda para tükenince ellerinde tek bir böbrekle ümitsizliğe sürükleniyorlar. Hindistan'daki bu acı tablo, CNN'in haberiyle gün yüzüne çıktı.

Daha çok internet üzerinden yapılan organ ticaretinde, alıcılar ve satıcılar sıklıkla bağışçıları alıcılarla eşleştiren aracılar olan acentelerle çalışarak gerekli belgeleri sahtecilikle hazırlıyor ve ameliyat ayarlıyor. Satıcılar fakir ve alıcılar nispeten zengin olsa da her iki taraf da kendilerini zor durumda buldukları için yasadışı organ pazarında bulunuyor.

1995-2022 YILLARI BOYUNCA SADECE 308 BAŞARILI BÖBREK AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Myanmar'da (Burma olarak da bilinir) çaresiz insanların organlarını Facebook'ta zengin insanlara pazarladığını ortaya çıktı. Ajanların yardımıyla, her iki ülkede de organ satışının yasadışı olduğu yasaları hiçe sayarak organ nakli için Hindistan'a gidiyorlar. Myanmar'da iktidardaki cunta lideri Min Aung Hlaing'in ofisinden alınan bilgiye göre, 1995-2022 yılları arasında sadece 308 başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi.

CNN, en az üç Facebook grubunda organ satışı teklif eden paylaşımlar buldu ve organ ticaretiyle uğraşan (satıcılar, alıcılar ve acenteler dahil) yirmi dört kişiyle görüşerek iç savaşla harap olmuş bir ülkede umutsuzluğun körüklediği yasa dışı bir endüstrinin iç işleyişini açığa çıkardı.

"PARAYA İHTİYACIM VAR, BANA DM'DEN ULAŞIN"

Facebook'ta insanların böbreklerini satmayı teklif ettiği bir grupların çoğu, böbrek hastalığı çeken hastaların ev ilaçları paylaşması ve doktor tavsiye etmesi için açılıyordu. Son yıllarda ise organ satmayı teklif eden gönderilerin giderek daha yaygın hale gelmesiyle bu yasa dışı pazar gündeme geldi. Gerçek ismini kullanmak istemeyen bir mağdurun diğer yüzlercesi gibi hazırladığı bir ilan aynı şu şekilde: "Böbreğimi bağışlamak istiyorum. Kan grubum O. Kanser hastası olan ve ameliyat olması gereken teyzem için paraya ihtiyacım var. 26 yaşındayım ve içki içmiyorum. Bana DM'den ulaşın"

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Son Dakika Dünya O kadar çaresizler ki böbreklerini satmak için yarışıyorlar! Hindistan'da yoksulluk giderek derinleşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Veysi Karaman: bu ne arkadaş rabbim kimseyi yoklukla imtihan etmesin amin 52 1 Yanıtla
  • Kemsl: halimize şükürler olsun,çakal esnaf olmasa durumumuz daha da iyi olacak 39 5 Yanıtla
  • Bbayraktar: “Zenginler fakirler Tanrıdan başka birşey bırakmadılar” Friedrich Nietzsche 22 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Arz talep meselesi. Böbrek satanlardan dolayı Böbrek Piyasası oldukça düştü Hindistan'da 11 8 Yanıtla
  • Öner Çelik: Geleceği görmek istemesem de seziyor gibiyim... 15 4 Yanıtla
  • Veysel Çelik: TEK ÇARE 10 yıl boyunca çocuk yapma yasağı olması gerek dünya geneli 14 3 Yanıtla
  • Nuri Varol: az kaldı aynısı ülkemizdede yaşanacak. 12 5 Yanıtla
  • Taha Uluhan: Sizde gelin Türkiye ye bi sizler yoksunuz ?? 5 4 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: rabbiniz niye yoklukla imtihan ediyor o zaman 3 6 Yanıtla
    Tekin Karakoç: İbrahim oztürk herkes zengin olsa ve kimse kimseye muhtaç olmazsa imtihanın ne anlamı kalır... 0 0
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