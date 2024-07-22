Obama da aralarında! Biden\'ın yerine aday gösterdiği Kamala\'ya kritik isimlerden destek çıkmadı

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Bugün seçim olsa durum ne? İşte Özel\'in masasındaki son anketlerin sonuçları

Son dönemde sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilme kararı, 5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili kaosu daha da artırdı. Biden sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Kamala Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydederek "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadesini kullandı.

OBAMA'DAN KAMALA'YA DESTEK ÇIKMADI

Biden'ın durumu nedeniyle haftalardır bölünmüş olan Demokrat Parti'den birçok isim hızla Başkan Yardımcısı Harris'in başkan adaylığına desteklerini ifade etti. Ancak partide çok önemli konuma sahip eski Başkan Barack Obama'nın Harris'e desteğini açıklamaması dikkat çekti.

Obama yazılı açıklamasında, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmedi. Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz" mesajını verdi.

PELOSİ DE DESTEK KONUSUNDA SESSİZ KALDI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Biden'ın "tarihi başarılara imza attığını ve ABD'nin dünyada liderliğini restore ettiğini" ifade ettiği paylaşımında, Kamala Harris'e destek konusunda sessiz kaldı. Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris'e destek konusunda sessiz kalanlar arasında yer aldı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries gibi etkili isimler de mesajlarında Harris'e ilişkin bir değerlendirme yapmadı.