Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü
24.02.2026 19:11
Lübnan'da bir yayıncı, kadın kıyafeti giyip makyaj yaptığı sırada eve gelen babasına yakalandı. Öfkeden deliye dönen adam, oğlunu canlı yayında tekme tokat darp etti.

Lübnan'da bir sosyal medya yayıncısının canlı yayında saldırıya uğradığı anlar infial yarattı. Odasında kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak takipçileriyle buluşan genç, o esnada odaya giren babasının sert tepkisiyle karşılaştı. Oğlunu o halde gören öfkeli baba, yayının devam ettiğine aldırmadan genç adama saldırdı.

CANLI YAYINDA OĞLUNA SALDIRDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, babanın oğluna tekme ve tokatlarla saldırdığı, yayının ise arbede sırasında kesildiği görüldü. Olay, bölgedeki muhafazakar aile yapısı ile dijital dünyadaki bireysel ifade özgürlüğü arasındaki çatışmayı bir kez daha tartışmaya açarken, izleyicilerin büyük çoğunluğu şiddet görüntülerine tepki gösterdi.

Sosyal Medya, Makyaj, Lübnan, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erhan özel Erhan özel:
    Mekke bizde babalar böyle olsa 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
