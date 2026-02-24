Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Lübnan'da bir sosyal medya yayıncısının canlı yayında saldırıya uğradığı anlar infial yarattı. Odasında kadın kıyafetleri giyip makyaj yaparak takipçileriyle buluşan genç, o esnada odaya giren babasının sert tepkisiyle karşılaştı. Oğlunu o halde gören öfkeli baba, yayının devam ettiğine aldırmadan genç adama saldırdı.

CANLI YAYINDA OĞLUNA SALDIRDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde, babanın oğluna tekme ve tokatlarla saldırdığı, yayının ise arbede sırasında kesildiği görüldü. Olay, bölgedeki muhafazakar aile yapısı ile dijital dünyadaki bireysel ifade özgürlüğü arasındaki çatışmayı bir kez daha tartışmaya açarken, izleyicilerin büyük çoğunluğu şiddet görüntülerine tepki gösterdi.