Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında bir ortaokula düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamda saldırganın kimliği belli oldu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Dış basında yer alan haberlere göre; polis, öğretmeni, 12-13 yaşları arasındaki 5 öğrenciyi, annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldüren saldırganın yaklaşık 4 yıl önce okulu bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu. Yetkililer, Jesse'nin biyolojik olarak erkek dünyaya geldiğini, yaklaşık 6 yıl önce cinsiyet geçiş sürecine başladığını ve sosyal ile kamusal alanda kendisini kadın olarak tanımladığını belirtti.

"ERKEK DOĞDU AMA KENDİNİ KADIN OLARAK TANIMLIYOR"

Emniyet Müdür Yardımcısı McDonald, "Jesse'nin biyolojik olarak erkek olarak doğduğunu, ancak yaklaşık altı yıl önce kadınlığa geçiş sürecine başladığını ve hem sosyal hem de kamusal alanda kendini kadın olarak tanımladığını söyleyebilirim" dedi. McDonald ayrıca geçiş süreci nedeniyle okulda zorbalığa uğradığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

ANNESİ VE ÜVEY KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Polis memuru Vanessa Munn, saldırıda 39 yaşındaki bir kadın öğretmen, üç kız öğrenci ve iki erkek öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Munn, kız öğrencilerin 12, erkek öğrencilerin ise 12-13 yaşlarında olduğunu söyledi. Saldırganın ayrıca 39 yaşındaki annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini de öldürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Jesse'nin psikolojik sorunları nedeniyle evine daha önce birçok kez polis baskını yapıldığını da açıkladı.

ÖNCE EVDE CİNAYET, ARDINDAN OKULA SALDIRI

Kanada polisi, saldırganın önce Tumbler Ridge'deki bir evde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğünü, ardından silahla ortaokula gittiğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Polis, salı günü yerel saatle 14.20'de (Doğu Zaman Dilimi ile 16.20) Tumbler Ridge Ortaokulu'nda silahlı saldırı ihbarı aldıktan sonra olay yerine intikal etti. Saat 14.30 sıralarında okulda alarmlar çalmaya başladı, okul yönetimi binayı kapatarak sınıf kapılarının kilitlenmesi talimatını verdi.

Bir öğrenci, kendisi ve sınıf arkadaşlarının sınıf kapısını masalarla kapatarak içeride barikat kurduklarını anlattı.

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve olayın tüm detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.