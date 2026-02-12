Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi
12.02.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'daki ortaokulu kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu. Annesi ve üvey kardeşi dahil 9 kişiyi öldüren saldırganın 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğu tespit edildi. Polis, "Jesse'nin biyolojik olarak erkek doğduğunu ancak yaklaşık 6 yıl önce kadınlığa geçiş sürecine başladığını ve kendisini kadın olarak tanımladığını söyleyebilirim" dedi.

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletine bağlı Tumbler Ridge kasabasında bir ortaokula düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği katliamda saldırganın kimliği belli oldu.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Dış basında yer alan haberlere göre; polis, öğretmeni, 12-13 yaşları arasındaki 5 öğrenciyi, annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldüren saldırganın yaklaşık 4 yıl önce okulu bırakan 18 yaşındaki Jesse Van Rootselaar olduğunu duyurdu. Yetkililer, Jesse'nin biyolojik olarak erkek dünyaya geldiğini, yaklaşık 6 yıl önce cinsiyet geçiş sürecine başladığını ve sosyal ile kamusal alanda kendisini kadın olarak tanımladığını belirtti.

"ERKEK DOĞDU AMA KENDİNİ KADIN OLARAK TANIMLIYOR"

Emniyet Müdür Yardımcısı McDonald, "Jesse'nin biyolojik olarak erkek olarak doğduğunu, ancak yaklaşık altı yıl önce kadınlığa geçiş sürecine başladığını ve hem sosyal hem de kamusal alanda kendini kadın olarak tanımladığını söyleyebilirim" dedi. McDonald ayrıca geçiş süreci nedeniyle okulda zorbalığa uğradığına dair herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

ANNESİ VE ÜVEY KARDEŞİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Polis memuru Vanessa Munn, saldırıda 39 yaşındaki bir kadın öğretmen, üç kız öğrenci ve iki erkek öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Munn, kız öğrencilerin 12, erkek öğrencilerin ise 12-13 yaşlarında olduğunu söyledi. Saldırganın ayrıca 39 yaşındaki annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini de öldürdüğü bildirildi.

Yetkililer, Jesse'nin psikolojik sorunları nedeniyle evine daha önce birçok kez polis baskını yapıldığını da açıkladı.

ÖNCE EVDE CİNAYET, ARDINDAN OKULA SALDIRI

Kanada polisi, saldırganın önce Tumbler Ridge'deki bir evde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğünü, ardından silahla ortaokula gittiğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Polis, salı günü yerel saatle 14.20'de (Doğu Zaman Dilimi ile 16.20) Tumbler Ridge Ortaokulu'nda silahlı saldırı ihbarı aldıktan sonra olay yerine intikal etti. Saat 14.30 sıralarında okulda alarmlar çalmaya başladı, okul yönetimi binayı kapatarak sınıf kapılarının kilitlenmesi talimatını verdi.

Bir öğrenci, kendisi ve sınıf arkadaşlarının sınıf kapısını masalarla kapatarak içeride barikat kurduklarını anlattı.

Yetkililer soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ve olayın tüm detaylarının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Güvenlik, 3. Sayfa, Kanada, Gündem, Güncel, Hukuk, Dünya, Yaşam, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:19:05. #7.11#
SON DAKİKA: Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.