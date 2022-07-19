Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı - Son Dakika
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Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı

19.07.2022 15:39

Brezilya'da bir okulun tuvaletine giren puma, okulda kısa sürede panik yarattı. Puma, tuvaletin kapısını açan çocuğun yüzüne doğru kükredi. Korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Brezilya'da okulun tuvaletine giren davetsiz misafir, panik yarattı. Tuvalete giden çocuklardan biri, kapının arkasında yırtıcı bir hayvan olduğunu fark etti. Daha sonra ise bir diğer çocuk elinde kamera ile geldi.

BEKLENMEDİK MİSAFİR

Elindeki kamera ile kapıyı açan çocuk, pumanın yüzüne doğru kükremesi nedeniyle korkarak geri doğru kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin pumayı doğal yaşamına bıraktığı ve şans eseri kimsenin yaralanmadığı ifade edildi.

O anlara ilişkin kareler:

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SON DAKİKA: Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı - Son Dakika
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