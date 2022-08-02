Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı - Son Dakika
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Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı

02.08.2022 13:20

Pasifik Çöp Girdabı'nda çalışmalar yapan Okyanus Seferleri Enstitüsü, 40 metrelik gemisiyle 96 tondan fazla çöp temizledi. Çöpler arasında 'gizemli plastik eşyalar' olduğu belirtildi.

Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde çöplerin bulunduğu alanda 45 gün boyunca temizlik yapan kargo gemisi, 26 Temmuz'da ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sausalito'ya geldi.

ÇIKAN EŞYALAR "GİZEMLİ" OLARAK TANIMLANDI

Çevre örgütü Okyanus Seferleri Enstitüsü'nün 40 metrelik gemisi, 96 tondan fazla çöp topladı. Çöpler arasında "gizemli plastik eşyalar" olduğu açıklandı. Örneğin 6 metre genişliğinde ve yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir parça, geminin büyük bir kısmını kapladı. Parçanın 3,5 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediliyor.

Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor

TOPLANAN BALIK AĞLARI 6 TONU BULUYOR

Geminin kaptanı Locky Maclean, plastiğin midyelerle kaplı büyük bir tombaza benzediğini ancak kimsenin aslında ne olduğunu bilmediğini belirtti. 2009'dan beri okyanus temizleme çalışmaları yapan enstitünün kurucusu Mary Crowley, balık ağlarının bir araya getirildiğinde zaman zaman 6 ton ağırlığa ulaşabildiğini söyledi.

Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor

ÇÖP KOVASI GİBİ KULLANIYORUZ

Çöplerin deniz yaşamını tehdit ettiğini vurgulayan Crowley, "Mercan resifleri yok olabilir. Okyanusu gerçekten bir çöp kovası gibi kullanıyoruz" dedi. Okyanus Seferleri Enstitüsü, sulardaki çöpü belirleyip toplamak için GPS, güçlü dürbün, drone ve vinç gibi cihazlardan yararlanıyor. Toplanan plastikler geri dönüştürülüyor. Kaynak: Independent

Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor
Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor
Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor
Okyanustan çıkan eşyalar uzmanları çıkmaza soktu: Kimse aslında ne olduğunu bilmiyor
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Pasifik Okyanusu, Magazin, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okyanustan 96 tondan fazla çöp toplandı! Çıkan eşyalar uzmanları şaşırttı - Son Dakika


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