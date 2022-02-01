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Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor - Son Dakika

Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor

01.02.2022 15:21
Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor

Dünya, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir savaşı konuşuyor. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby bugün yaptığı açıklamada ABD'nin muhtemel bir savaş karşısında Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıklarken, Kiev yönetimi gelen bu haber sonrasında işgal durumunda 3-5 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını duyurdu. Bu insanlardan 1 milyonunun tampon bölgede yer alan Polonya'ya kaçması beklenirken, Slovakya ve Çekya da on binlerce göçmen beklediklerini belirtti.

İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Batı Avrupa arasındaki tampon bölgede yer alan Polonya'nın 1 milyon mülteciye hazırlık yaptığını yazdı. Habere göre, muhtemel bir Rus işgaliyle birlikte Ukrayna'dan kaçacak sivillerin yöneleceği rotalardan biri, batı sınırındaki Polonya olacak.

5 MİLYON İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALABİLİR

Kiev yönetimi, işgalde üç ila beş milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kalacağını tahmin ediyor. Halihazırda bunlardan 1,5 milyonu zaten ülkenin doğusundaki çatışmalardan kaçarak başka yerlere göç etti.

"HÜKÜMET OLARAK EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Ukrayna ile yaklaşık 530 kilometrelik bir sınıra sahip Varşova yönetimi ise, 1 milyon göçmenin Polonya'ya kaçmasını bekliyor. Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, "Hükümet olarak en kötü senaryoya hazırlıklı olmalıyız, 1 milyondan fazla insan gelebilir" ifadesini kullandı.

SLOVAKYA VE ÇEKYA DA HAZIR

The Times, Ukrayna'nın diğer komşuları Slovakya ve Çekya'nın da on binlerce göçmenin gelmesini beklediğini yazdı.

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Slovakya, Ukrayna, Polonya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Olası savaş halinde 1 milyon Ukraynalının Polonya'ya göç etmesi bekleniyor - Son Dakika
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