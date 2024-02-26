Filistinli Kadının Yaralı Eşini Hayata Döndürme Çabası

İsrail'in ablukası ve saldırıları altında insanlık dramının yaşandığı Gazze'den gelen görüntüler yürek sızlatıyor. Filistinli bir kadının yaralı eşini hayata döndürme çabası herkesi ağlattı.
Ortaya çıkan görüntülerde bir Filistinli kadın, İsrail saldırısında ölen eşini hayata döndürebilmek için kalp masajı yaptı. Kadının Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde eşi ölmesin diye çırpınışı izleyenlerin yüreklerini burktu.
İsrail'in baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi, kaçırılan sağlık personelleri, elektrik, su ve yiyeceğin bulunamaması gibi acı olaylarla gündeme geliyor. Abluka altındaki hastane, süreç içinde İsrail'in bombardımanına maruz kaldı. Dünyanın gözü önünde insanlık dramının yaşandığı hastaneden son gelen görüntülerde ise bir kadının, İsrail saldırısında ölümün eşiğine gelmiş eşini hayata döndürmek için sarf ettiği çaba adeta izleyenlerin yüreklerini yaktı.
Elektrik, su, yiyecek ve hatta sağlık malzemesi gibi hiçbir imkanı kalmayan hastanede kadının kalp masajı yapmaya çalışması hastanedeki acı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
7 Ekim 2023'te Hamas, Gazze Şeridi üzerinden İsrail'e bir saldırı düzenledi. İsrail'in misilleme olarak başlattığı 4 aydır süren bombardımanda yaklaşık 30 bin Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 142 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin verilen bilgide İsrail'in son 24 saatte 86 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Bakanlık, toplam can kaybının 29 bin 692'ye yükseldiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
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