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Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın - Son Dakika
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Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın

Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ordusu, Mısırlı askeri güçlerden Refah sınır bölgesini boşaltmalarını istedi. Bölgeye operasyon hazırlığında olan İsrail ordusu yaptığı uyarıda saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını vurguladı ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.

24.12.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:16
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7 Ekim'den beri Gazze'yi kan gölüne çeviren ve 20 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Refah'a düzenlenecek kara harekatı nedeniyle Mısır ordusunun bölgeden çekilmesini istedi. Saldırılar boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını belirten İsrail, bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN MISIR'A UYARI

Arap basınında yer alan haberlere göre İsrail ordusu Mısır'a bir uyarı gönderdi. Refah'a düzenlenecek kara harekatı nedeniyle İsrail, Mısır ordusunun bölgeden çekilmesini istedi.

Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE OPERASYON DEVAM EDECEK"

İsrail ordusu ayrıca saldırıları boyunca Mısır güçlerinin güvenliğinden sorumlu olmayacağını ve bölgedeki askeri operasyonun Mısır kabul etse de etmese de devam edeceğini vurguladı. Mısır'ın başkenti Kahire'ye 400 kilometre uzaklıkta bulunan Refah, sınır hattının ise hemen yanında bulunuyor.

Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın

TANK VE ZIRHLI ARAÇLAR HAREKET HALİNDE

İsrail basınında çıkan haberlerde ise Kerem Şalom sınır kapısının batısında tank ve zırhlı araçların hareket halinde olduğu haberleri de geliyor.

Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın

İNSANİ ARADA 81 İSRAİLLİ VE 240 FİLİSTİNLİ ESİR SERBEST BIRAKILDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Operasyon hazırlığındaki İsrail\'den Mısır\'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
YORUMLAR (1)
  • Alper006 : İsrail'in çevresindeki tüm ülkeler müslüman ülke ve İsrail hepsine de şunu yapın bunu yapın diye ültimatom lar veriyor devamlı bir taneside kalkıp sen kimsin hadi be işine diyemiyor. Bunlar İsrail Filistin vurdukça bunlar mutlu bile oluyorlardır. Yazıklar olsun. ABD ve İsrail'den bu kadar mı korkuyorsunuz. Yanıtla 0 0

Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Mısır, Dünya, Güncel, Son Dakika

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