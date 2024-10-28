Orban'ın Gürcistan Ziyareti Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Orban'ın Gürcistan Ziyareti Tartışma Yarattı

Orban\'ın Gürcistan Ziyareti Tartışma Yarattı

Macaristan Başbakanı Orban, Gürcistan'daki seçim sonuçlarını kutlarken uluslararası eleştiriler yükseldi.

28.10.2024 17:32
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(ANKARA) - Avrupa ve Kanada'dan üst düzey parlamenterler, "adil olmayan" Gürcistan seçim sonuçlarına ilişkin ortak bildiri yayınlarken; Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürütmekte olan Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, iktidar partisini 'ezici zaferi' dolayısıyla tebrik etmek için bugün Gürcistan'a gidiyor. Orban, yarın Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile görüşecek.

Macaristan Başbakanı Orban,  Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'nin resmi olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kutladı. Orban yaptığı açıklamada, "Başbakan Kobakhidze ve Gürcü Rüyası partisini yapılan parlamento seçimlerindeki ezici zaferlerinden dolayı kutluyoruz. Gürcistan halkı ülkeleri için neyin en iyisi olduğunu biliyor ve bugün seslerini duyurdular" ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre; Gürcistan hükümeti, 29 Ekim'de hükümet binasında Başbakan Orban için resmi bir karşılama töreni düzenleyecek. Macaristan Başbakanı Orban, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze tarafından kabul edilecek.

Orban'ın sözcüsü, Macaristan Başbakanı'nın mevkidaşı Kobakhidze tarafından davet edildiğini ve kendisine Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ekonomi Bakanı Marton Nagy ve Maliye Bakanı Mihaly Varga'nın eşlik edeceğini söyledi.

Öte yandan, Avrupa ve Kanada'dan üst düzey parlamenterlerin Gürcistan seçim sonuçlarına ilişkin yayınladıkları ortak bildiride, "Adaylar korkutuldu ve tehdit edildi, devlet gücü istismar edildi, oylar satın alındı. Uluslararası seçim gözlemci heyetlerinin raporları da bunu açıkça doğruluyor. Dolayısıyla seçim gününde korkutma ve oy satın alma yoluyla da ciddi seçim yolsuzlukları yaşanıyor" denildi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Orban Gürcistan ziyaretinde AB'yi temsil etmiyor"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İspanyol devlet radyosuna yaptığı açıklamada, Orban'ın ziyaretinde "Avrupa Birliği'ni temsil etmediğini" söyledi. Borrell, "Birliğin dönem başkanının dış politika konusunda hiçbir yetkisi yoktur" dedi.

Hollandalı Avrupa Parlamentosu üyesi Thijs Reuten, AB'nin diğer 26 üye ülkesini ve komisyonu Macar lidere karşı koymaya çağırdı. Reuten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Orban'ın bu seçimleri meşrulaştırması AB'nin altını oymaktadır" ifadelerine yer verdi.

Belçika'nın eski başbakanı Guy Verhofstadt da konuya ilişkin, "Gürcistan, Kremlin'in müdahalesiyle Moskova'ya doğru yönlendirilirken, Viktor Orbán şaibeli bir seçimi onaylamak için Tiflis'e uçuyor. Bir AB lideri artık açıkça Moskova için çalışıyor ve Avrupa'nın demokratları boş boş oturuyor! İlk adım... Orbán'ın AB'deki oy hakkını elinden alın" dedi.

Avrupa Parlamentosu 2018 yılında Orbán hükümetine karşı Macaristan'ın AB'deki oy hakkını elinden alabilecek bir yaptırım prosedürü başlatmış ancak süreç durmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Orban'ın Gürcistan Ziyareti Tartışma Yarattı - Son Dakika

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