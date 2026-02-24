Orta Doğu\'da tansiyon zirvede! ABD\'den İran\'a hayalet uçaklarla gözdağı

ABD ordusu, son günlerin en kritik askeri sevkiyatlarından birini gerçekleştirerek 11 adet F-22 hayalet savaş uçağını İsrail'e konuşlandırdı. İngiltere'den kalkan dev filonun bölgeye girişi, İran'a karşı açık bir gözdağı olarak yorumlanıyor.

11 HAYALET UÇAK İSRAİL'DE

Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre, ABD'ye ait 11 adet F-22 savaş uçağı, İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünden havalanarak İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne iniş yaptı. Sevkiyat sırasında filoda yer alan 12. uçağın ise yakıt sızıntısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye ulaşan jetler, yakıt ikmal uçaklarında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle birkaç gün Lakenheath'te bekletildikten sonra KC-46 yakıt ikmal uçakları eşliğinde Orta Doğu'ya doğru hareket etti.

BÖLGEYE SAVAŞ UÇAĞI YAĞIYOR

Askeri Hava Takip Birliği'nin raporlarına göre, ABD'nin bölgedeki hareketliliği sadece F-22'lerle sınırlı değil. Son günlerde bölgeye doğru ilerleyen hava gücü içindeF-35, F-22, F-15 ve F-16 tipi düzinelerce savaş uçağı bulunuyor.

Ayrıca Şubat ayının ortasından bu yana bölgeye düzinelerce yakıt tankeri sevk edildi.

Öte yandan operasyonel destek kapsamında yüzlerce kargo uçuşu gerçekleştirildi.

İRAN'A NET MESAJ

Askeri analizciler, dünyanın en gelişmiş hayalet uçakları olarak kabul edilen F-22'lerin İsrail'e konuşlandırılmasını, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini koruma ve İran'ın olası hamlelerine karşı caydırıcılık sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Yakıt tankerlerinin ve kargo uçuşlarının yoğunluğu, bölgedeki askeri hazırlığın uzun süreli bir yığınağadönüştüğünü gösteriyor.