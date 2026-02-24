Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı

Orta Doğu\'da tansiyon zirvede! ABD\'den İran\'a hayalet uçaklarla gözdağı
24.02.2026 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken, ABD'den bölgedeki dengeleri sarsacak dev bir hamle geldi. İngiltere'den havalanan ve radara yakalanmama özelliğiyle bilinen 11 adet F-22 hayalet savaş uçağı, İsrail'e iniş yaptı. Sadece jetlerle sınırlı kalmayan sevkiyat kapsamında, yüzlerce kargo uçağı ve yakıt tankerinin de bölgeye akın ettiği bildirildi.

ABD ordusu, son günlerin en kritik askeri sevkiyatlarından birini gerçekleştirerek 11 adet F-22 hayalet savaş uçağını İsrail'e konuşlandırdı. İngiltere'den kalkan dev filonun bölgeye girişi, İran'a karşı açık bir gözdağı olarak yorumlanıyor.

11 HAYALET UÇAK İSRAİL'DE

Açık kaynaklı uçuş takip verilerine göre, ABD'ye ait 11 adet F-22 savaş uçağı, İngiltere'deki RAF Lakenheath üssünden havalanarak İsrail'deki Ovda Hava Üssü'ne iniş yaptı. Sevkiyat sırasında filoda yer alan 12. uçağın ise yakıt sızıntısı nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'ye ulaşan jetler, yakıt ikmal uçaklarında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle birkaç gün Lakenheath'te bekletildikten sonra KC-46 yakıt ikmal uçakları eşliğinde Orta Doğu'ya doğru hareket etti.

BÖLGEYE SAVAŞ UÇAĞI YAĞIYOR

Askeri Hava Takip Birliği'nin raporlarına göre, ABD'nin bölgedeki hareketliliği sadece F-22'lerle sınırlı değil. Son günlerde bölgeye doğru ilerleyen hava gücü içindeF-35, F-22, F-15 ve F-16 tipi düzinelerce savaş uçağı bulunuyor.

Ayrıca Şubat ayının ortasından bu yana bölgeye düzinelerce yakıt tankeri sevk edildi.

Öte yandan operasyonel destek kapsamında yüzlerce kargo uçuşu gerçekleştirildi.

İRAN'A NET MESAJ

Askeri analizciler, dünyanın en gelişmiş hayalet uçakları olarak kabul edilen F-22'lerin İsrail'e konuşlandırılmasını, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini koruma ve İran'ın olası hamlelerine karşı caydırıcılık sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Yakıt tankerlerinin ve kargo uçuşlarının yoğunluğu, bölgedeki askeri hazırlığın uzun süreli bir yığınağadönüştüğünü gösteriyor.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı - Son Dakika

Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
İki grup arasında silahlı kavga çıktı İki grup arasında silahlı kavga çıktı
Giresun’da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti Giresun'da kahvehanede kanlı hesaplaşma: 1 kişi hayatını kaybetti
ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi

21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
20:29
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 22:46:44. #7.11#
SON DAKİKA: Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.