Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü - Son Dakika
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Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında saat farkının da etkisiyle yorgun düşerek kameralar önünde kısa süreliğine uyuyakaldı.

13.05.2025 17:50
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ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi. Gelişi sırasında Trump'ın Air Force One uçağına Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçakları eşlik ederken, vatandaşların da ABD başkanının gelişini dev ekranlarda izlediği görüldü. Ziyaret süresince, ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

KAMERALAR ÖNÜNDE UYUYAKALDI

Suudi Arabistan'da mor halıda karşılanan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından bizzat karşılanan Trump'ın basın toplantısı esnasında saat farkından dolayı yorgun düştüğü ve kameralar önünde uyuyakaldığı gözlendi.

GÖRÜŞMEYE DAMGA VURAN ANLAR

Öte yandan; ziyaretin ilk dakikalarında Trump'un kendisine kahve ikram edildiği anlarda sergilediği hareketler de gündem oldu. İkram edilen kahveyi içmeyen, fincanı elinde tutarak tepeden içine bakan ve adeti bilmediği için görevliyi çağıramayan Trump'ın çevresinde olan biteni şaşkın bakışlarla izlediği görüldü.

Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM VAADİ

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak. ABD basınına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor. Ziyaret süresince ABD ile Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan\'da yorgun düştü

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Son Dakika Dünya Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Atalay k:
    Neye oturduysa rahatlama gelmiş 9 0 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Baş koymuşum Türkiyemin yoluna. Sudi Arabistan' dan İstanbul'a 3200 kilometre mesafe, yani Uçakla 3 saatlik yol kalmış. Bu gün dinlenir artık :)) 6 0 Yanıtla
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