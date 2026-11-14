Ortak açıklamada İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı 18 ülke tarafından kınandı - Son Dakika
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Ortak açıklamada İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısı 18 ülke tarafından kınandı

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Ortak açıklamada İsrail\'in Nasır Hastanesi saldırısı 18 ülke tarafından kınandı
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İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanlarınca ortak açıklamayla kınandı. Bakanlar, saldırının uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin dışişleri bakanları, yayımladıkları ortak açıklamayla İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Türkiye, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Pakistan, Cezayir, Cibuti, Suudi Arabistan, Sudan, Somali, Umman, Filistin, Kuveyt, Lübnan, Libya, Mısır ve Moritanya dışişleri bakanları, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, hastalar ve sağlık personeli arasında can kaybı ve yaralanmalara yol açan saldırının, sağlık tesisleri ile sağlık çalışanlarına özel koruma sağlayan uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulanarak en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Bakanlar ayrıca, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlar ve diğer alanlara yönelik saldırılar dahil olmak üzere İsrail'in Filistinli sivillere yönelik devam eden saldırılarını da kınadı. Bu saldırıların ateşkesi ve Gazze'de güvenlik ile istikrarı yeniden tesis etme çabalarını baltaladığına dikkat çekilen açıklamada, eylemlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planıyla bağdaşmadığı ifade edildi.

Kış mevsimi yaklaşırken İsrail'in insani yardımlar, çadır, karavan ve mobil evler dahil barınma malzemeleri ile tıbbi malzemelere yönelik kısıtlamalarını sürdürmesinin Gazze'deki insani felaketi derinleştirmesinden derin endişe duyulduğu kaydedildi. Yetersiz barınma koşulları ile kötüleşen su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerinin sivil yaşamını ciddi risk altına soktuğu belirtilerek, özellikle çocukların ve bebeklerin dondurucu soğuklara maruz kalarak hayatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İsrail'e, yardımların artırılması yönünde uluslararası toplum ve Gazze Barış Kurulu'ndan gelen çağrılara kulak vermesi çağrısında bulunulan açıklamada; Şarm El-Şeyh Anlaşması, Trump'ın barış planı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2803 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini derhal ve eksiksiz yerine getirmesi istendi. İsrail'in ateşkese uyması, sivilleri ve sağlık tesislerini koruması gerektiği belirtilerek; temel altyapıyı onarmaya yönelik ekipmanlar ile barınma ve erken toparlanma malzemeleri dahil yeterli miktarda insani yardımın güvenli, kesintisiz ve engelsiz biçimde ulaştırılmasını sağlaması ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ile insani yardım örgütlerinin görevlerini engellenmeden yerine getirmesine izin vermesi gerektiği ifade edildi.

Söz konusu ilk aşama taahhütlerinin imzalandığı anda yürürlüğe girmesi gerektiği hatırlatılarak, İsrail'in bu taahhütleri insani erişimi engelleyen siyasi ve güvenlik koşulları dahil hiçbir ek şart öne sürmeden ve daha fazla gecikmeksizin uygulaması gerektiği vurgulandı. Acil insani yardımların sonraki aşamalardaki ilerlemeden bağımsız olarak sürdürülmesi gerektiği kaydedilirken, ABD ve Gazze Barış Kurulu'na kendi rolleri çerçevesinde İsrail'in bu taahhütleri tam olarak uygulamasını ve insani yardım girişine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamak için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı. Bu adımın anlaşmaların güvenilirliğini korumak ve ateşkesi sağlamlaştırmak açısından önem taşıdığı belirtildi. Açıklamanın sonunda bakanlar, ateşkesi sağlamlaştırmak, barış planının tüm aşamalarını uygulamak ve kardeş Filistin halkının acılarını hafifletmek amacıyla insani yardımları artırmak için bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: DHA
İnsan HaklarıDiplomasiPolitikaTürkiyeİsrailNasırDünyaSon Dakika

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