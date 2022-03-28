Oscar Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Troy Kotsur'un - Son Dakika
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BBC

Oscar Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Troy Kotsur'un

28.03.2022 05:01
Oscar Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü Troy Kotsur'un

Los Angeles'ta devam eden 94. Oscar Ödülleri'nde, ABD'li aktör Troy Kotsur, Coda filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan ilk işitme engelli aktör oldu.

Los Angeles'ta devam eden 94. Oscar Ödülleri'nde, ABD'li aktör Troy Kotsur, Coda filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan ilk işitme engelli aktör oldu.

Ariana DeBose, Steven Spielberg'ün klasik müzikal "West Side Story - Batı Yakası'nın Hikayesi" filmindeki performansıyla En iyi Yardımcı Kadın oyuncu ödülünü aldı.

Japon Filmi "Drive My Car" da En İyi Uluslararası Film Ödülünü aldı. En iyi Animasyon Ödülü "Encanto"nun olurken, "Dune" beklendiği gibi En İyi Görsel Efekt dalında ödül aldı.

En İyi Film Ödülü'ne 10 yapım aday gösterilirken, bu kategorideki en iddialı filmler Coda ve The Power of the Dog.

Bu yılki Oscarlar'da aynı zamanda, ilk kez internetten verilen oylarla belilenecek bir de "Hayranların Favorisi" adlı bir kategori olacak.

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