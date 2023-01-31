Özbekistan'da çöle kar yağdı, karın içine gömülen develer şaşkın - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan'da çöle kar yağdı, karın içine gömülen develer şaşkın

31.01.2023 11:53

Özbekistan'da Sibirya'dan gelen soğuk hava kütlesi nedeniyle çöle kar yağdı. her yerin karla kaplandığı çölde çekilen bir görüntü ise sosyal medyaya damga vurdu. Görüntüde kar yağışı nedeniyle develerin yaşadığı şaşkınlık göze çarpıyor.

Değişen iklim şartları doğayı birlikte paylaştığımız diğer canlıları da olumsuz etkiliyor. Bunun son örneğini Özbekistan'da gördük.

KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Ülkenin çöl bölgesinde, Sibirya'dan inen kuvvetli soğuk ve kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede çöl beyaz örtüyle kaplanırken, video ile kayıt altına alınan görüntüler ise sosyal medyada yankı uyandırdı.

DEVELER DE ŞAŞIRDI

Bölgeden servis edilen görüntülerde, kar yağışı nedeniyle karlara saplanan develerin yaşadığı şaşkınlık gözler önüne serildi.

YORUMLAR
500
Özbekistan'ın 2023 kalkınma planında 'eğitim' vurgusu Özbekistan'ın 2023 kalkınma planında 'eğitim' vurgusu Karakalpakistan'daki olaylara karışan 22 kişiye hapis cezası Karakalpakistan'daki olaylara karışan 22 kişiye hapis cezası

Özbekistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Özbekistan'da çöle kar yağdı, karın içine gömülen develer şaşkın - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna "Varsa böyle birisi çıkıp açıklasın" diyerek cevap verdi
13:15 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Valencia! Alex'i tahtından etmek üzere
13:10 Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik
13:06 Ne yaptın sen Valencia! Alex'i tahtından etmesine ramak kaldı
13:02 Davutoğlu, Bahçeli'nin sorusuna meydan okuyarak karşılık verdi: Varsa böyle birisi çık açıkla
12:48 22 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu, geriye yürek yakan paylaşımı kaldı: Ben kötü biri değilim
12:54 26 ili kapsayan seçim anketinde AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
12:47 9 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sokak köpeği, sahiplenilip tekrar sokağa bırakılmış
12:25 26 ili kapsayan seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti oyunu artırdı, ibre terse döndü
11:50 Yalnız yaşayan kadının sır ölümü! İçeri giren ekipler köpeğini başında buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 13:28:18. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan'da çöle kar yağdı, karın içine gömülen develer şaşkın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement