CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Berlin'de Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Sosyal Demokrat Partisi Kongresi'ne katıldı" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Dünya › Özgür Özel Berlin'de Kongrede - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?