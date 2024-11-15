Özgür Özel KKTC\'nin 41. Yıl Dönümüne Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.
KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrik kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı Töreni'ne ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.
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