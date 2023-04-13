Pablo Escobar'ın su aygırına araba çarptı! Talihsiz hayvan oracıkta can verdi - Son Dakika
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Pablo Escobar'ın su aygırına araba çarptı! Talihsiz hayvan oracıkta can verdi

13.04.2023 12:52

Kolombiyalı dünyaca ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın ölümünün ardından Medellin bölgesinde yıllar içinde hızla çoğaldığı bilinen su aygırlarından birine araba çarptı. Kazanın ardından su aygırının olay yerinde öldüğü bilgisine ulaşıldı.

Kolombiyalı uyuşturucu taciri Pablo Escobar'ın kişisel hayvanat bahçesinde bulunan ve 1993'teki ölümünden sonra doğaya bırakılan 4 su aygırı, yıllar içinde hızla çoğalarak sayıları 130'u geçmiş ve yerel halk için tehlike arz etmeye başlamıştı. Su aygırlarının kaderi dünya gündeminde çokça yer almış ve en son 70 tanesinin, Meksika ve Hindistan'a gönderilmesi söz konusu olmuştu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Medellin ve Bogota arasındaki Magdalena Nehri boyunca yaşayan su aygırlarından bir tanesine dün akşam, asfalt yolda bir araç çarptı. Yetkililer, su aygırının olay yerinde öldüğünü ve aracın sürücüsünün hafif yaralar aldığını açıkladı.

Pablo Escobar'ın su aygırlarından biri araç çarpması sonucu öldü

70 TANESİ MEKSİKA VE HİNDİSTAN'A GÖNDERİLECEK

Medellin Valisi Anibal Gaviria Correa, su aygırlarının Meksika ve Hindistan'a taşınması için gerekli izinlerin verilmesi konusunda Devlet Başkanı Gustavo Petro ve Çevre Bakanı Susana Muhamad'a seslenerek "Bu acı verici kaza, suaygırlarının Doradal'dan Hindistan ve Meksika'ya acilen taşınmasının önemini bir kez daha teyit ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Pablo Escobar'ın su aygırına araba çarptı! Talihsiz hayvan oracıkta can verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pablo Escobar'ın su aygırına araba çarptı! Talihsiz hayvan oracıkta can verdi - Son Dakika
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