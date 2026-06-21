Pakistan Başbakanı İran Heyeti ile Görüştü

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de İran müzakere heyeti ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İsviçre'deki müzakere süreci kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetiyle görüştüğü belirtildi.