Pakistan Başbakanı İran Heyeti ile Görüştü - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı İran Heyeti ile Görüştü

Pakistan Başbakanı İran Heyeti ile Görüştü
21.06.2026 15:31
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Şahbaz Şerif, İsviçre'de İran müzakere heyeti ile bir araya geldi.

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, İsviçre'de İran müzakere heyeti ile bir araya geldi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, İsviçre'deki müzakere süreci kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlığındaki İran heyetiyle görüştüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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