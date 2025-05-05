Pakistan BMGK'den Oturum Talep Edecek - Son Dakika
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Dünya

Pakistan BMGK'den Oturum Talep Edecek

Pakistan BMGK\'den Oturum Talep Edecek

Pakistan, Hindistan ile gerginlik nedeniyle BMGK'den oturum talep etme kararı aldı.

05.05.2025 11:20
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PAKİSTAN'ın, Hindistan ile süren gerginlik nedeniyle BMGK'den oturum talep edeceği bildirildi.

Pakistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından gerginlik yaşadığı Hindistan'ın 'saldırgan eylemleri' nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) oturum talep etme kararı aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed'e BMGK'den oturum talep etmesi talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 'saldırgan eylemleri, provokasyonları ve kışkırtıcı açıklamaları' nedeniyle Pakistan'ın BMGK'yi bilgilendireceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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