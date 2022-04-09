Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü - Son Dakika
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Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü

09.04.2022 23:31

Pakistan'da Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından mecliste yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürüldü. Yeni başbakanın Şahbaz Şerif'in seçilmesi bekleniyor.

Pakistan Meclisi, Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplandı. Yapılan güven oylamasını 142'ye karşı 199 oyla kaybeden İmran Han hükümeti düşürüldü.

OYLAMADAN ÖNCE MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa etti. Meclis oturumunu, güvensizlik oylaması için bastıran muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan milletvekili Ayaz Sadık yönetti.

Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

MECLİS ÜSTÜNLÜĞÜ MUHALEFETE GEÇMİŞTİ

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

GÖREVDEN ALINAN İLK BAŞBAKAN OLDU

İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu. Dün, muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında ABD'nin olduğuna dair suçlamalarını sürdüren Han, "Parlamento üyelerinden birkaçı birkaç ay önce ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğine gitti ve orada kendilerine Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirileceği söylendi." ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKEYİ SOKAKLARA ÇAĞIRMIŞTI

Han, Pakistan'da "ithal edilmiş" bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı. Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı.

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