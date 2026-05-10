Pakistan\'da İntihar Saldırısı: 12 Polis Öldü

PAKİSTAN'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında 12 polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Yetkililer, patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığını belirtti. Açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı ve bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.