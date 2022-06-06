Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular

Pakistan'ın Karaçi kentinde çok katlı bir binada çıkan yangının ardından bölge halkının yangını söndürmek için ezan okuduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BİNADA YAŞAYANLAR KENDİLERİNİ DIŞARI ATTI

2 Haziran günü meydana gelen olayda, çok katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken, binada yaşayanların çoğu kendilerini dışarı attı.

YANGINDA MAHSUR KALANLAR OLDU

Ancak hasta ve yaşlı bazı kişilerin yangında mahsur kaldığı bildirildi. Çevredekiler hemen itfaiyeye haber verirken, itfaiyecilerin olaya müdahale ettiği sırada çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İÇERİDE YAKINLARI OLANLAR EZAN OKUMAYA BAŞLADI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki buçuk saat süren müdahalesi sonrası yangın üst katlara sıçramadan ve binayı tamamen kaplamadan söndürüldü. Ancak bu süreçte içeride yakınları olan kişiler farklı bir yönteme başvurdu. Bina çevresindekiler toplanarak yangını söndürmek için ezan okumaya başladı.

İLK PAYLAŞAN İNGİLTERE'DE YAŞAYAN BİR PAKİSTANLI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan videoyu ilk paylaşan isim İngiltere'de yaşayan Pakistanlı Imtiaz Mahmood oldu. Mahmood, "Dün Karaçi'de Jail Chowringhee yakınlarındaki bir süpermarkette yangın çıktı. Yangını söndürmek için kolektif bir şekilde ezan okundu" ifadelerini kullandı.

HALK UYGULAMAYA DESTEK VERDİ

Bazı kişiler ise Pakistan halkına destek oldu ve zor zamanlarda ezan okumanın işe yarayacağını savundu.