Pakistan'ın Faisalabad şehrinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadının çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. 4 kadını soyup döven dükkan sahibi ve iki çalışan gözaltına alındı.
Kadınlar polise verdikleri ifadede, elektrik malzemesi satan dükkana girip su istediklerini dükkan sahibininhırsızlık yaptıklarını iddia edip 3 çalışanı ve başka bir kişi ile beraber kendilerini dışarı çıkarıp elbiselerini zorla yırttıktan sonra dövdüklerini söyledi.
İsmi Saddam olan dükkan sahibi ise kadınları hırsızlık yaparken yakaladıklarını ve çaldıkları eşyalarını geri istedikleri sırada kadınların üzerlerindeki elbiseleri yırtıp dışarı çıktıklarını söyledi.
Polis amiri Naeem Aziz, yaptığı açıklamada görüntüleri dikkatli bir şekilde izlediklerini ve 8 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Aziz, ayrıca görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıkları görünürken diğer kadınların ise dışarı çıkarılmak istenirken elbiselerinin yırtıldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor
Son Dakika › Dünya › Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü - Son Dakika Dünya