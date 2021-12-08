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Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü - Son Dakika

Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü

08.12.2021 15:18

Pakistan'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövülen 4 kadının görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Olaya ilişkin kadınlar farklı dükkan sahibi farklı ifadeler verirken, skandal görüntüler sonrası açıklama yapan polis amiri, 8 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Pakistan'ın Faisalabad şehrinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kadının çırılçıplak soyularak sokak ortasında dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında polis ekipleri harekete geçti. 4 kadını soyup döven dükkan sahibi ve iki çalışan gözaltına alındı.

KADINLAR FARKLI KONUŞTU, DÜKKAN SAHİBİ FARKLI

Kadınlar polise verdikleri ifadede, elektrik malzemesi satan dükkana girip su istediklerini dükkan sahibininhırsızlık yaptıklarını iddia edip 3 çalışanı ve başka bir kişi ile beraber kendilerini dışarı çıkarıp elbiselerini zorla yırttıktan sonra dövdüklerini söyledi.

İsmi Saddam olan dükkan sahibi ise kadınları hırsızlık yaparken yakaladıklarını ve çaldıkları eşyalarını geri istedikleri sırada kadınların üzerlerindeki elbiseleri yırtıp dışarı çıktıklarını söyledi.

POLİS AMİRİ: BAZI KADINLARIN KENDİ ELBİSELERİNİ YIRTTIKLARINI GÖRDÜK

Polis amiri Naeem Aziz, yaptığı açıklamada görüntüleri dikkatli bir şekilde izlediklerini ve 8 kişiyi gözaltına aldıklarını söyledi. Aziz, ayrıca görüntülerde bazı kadınların kendi elbiselerini yırttıkları görünürken diğer kadınların ise dışarı çıkarılmak istenirken elbiselerinin yırtıldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor

Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü

Pakistan, Polis, Aziz, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü - Son Dakika
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