Pakistan\'da tren istasyonuna yapılan bombalı saldırıda 24 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Dünya

Pakistan'ın Quetta kentinde bulunan tren istasyonunda bombalı saldırı düzenlendi. Polis yetkililerinin açıklamasına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada 24 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürü Mouzzam Jah Ansari, saldırının hedefinde Piyade Okulu'ndaki askeri personel olduğunu ve yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu açıkladı. Saldırıyı ayrılıkçı örgüt Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

Pakistan'ın güney bölgesindeki Belucistan eyaleti uzun yıllardır ayrılıkçı grupların hedefinde bulunuyor. Bölgedeki istikrarsızlık, zengin yeraltı kaynaklarının işletilmesini ve yeni projelerin hayata geçirilmesini engelliyor. Ülke aynı zamanda kuzeybatı bölgesinde İslamcı militanların saldırılarıyla da mücadele ediyor.