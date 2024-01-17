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Pakistan, İran'ın düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Pakistan, İran'ın düzenlediği saldırıyı kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan topraklarında düzenlediği saldırıda 2 çocuğun öldüğünü, 3 çocuğun ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, saldırının Pakistan'ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini vurgulayarak, kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini belirtti. İki ülke arasında iletişim kanallarının olmasına rağmen bu eylemin gerçekleşmiş olmasının endişe verici olduğu ifade edildi.

Pakistan, İran\'ın düzenlediği saldırıyı kınadı
17.01.2024 - 11:11,
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan topraklarında düzenlediği saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 çocuğun ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, söz konusu saldırının Pakistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini; kabul edilemez olduğunu ve 'ciddi sonuçları' olabileceğini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan, İran tarafından hava sahasının sebepsiz yere ihlal edilmesini ve Pakistan toprakları içerisinde gerçekleştirilen ve 2 masum çocuğun ölümü, 3 kız çocuğunun da yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıyı şiddetle kınamaktadır. Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez ve ciddi sonuçlar doğurabilir" denildi.

"İLETİŞİM KANALLARI OLMASINA RAĞMEN"

Bakanlık, İran ve Pakistan arasında iletişim kanalları olmasına rağmen bu eylemin gerçekleşmiş olmasının endişe verici olduğuna dikkat çekti. Açıklamada, "Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasadışı eylemin gerçekleşmiş olması daha da endişe vericidir. Pakistan'ın protestosu, Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili üst düzey yetkilisine iletilmiştir. Ayrıca İran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde açıkça ihlal edilmesini en güçlü şekilde kınadığımız ve sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağı iletilmiştir. Pakistan her zaman terörizmin bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değildir ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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