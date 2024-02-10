Pakistan Ordusu Komutanı Seçim Sonrası Anarşi ve Kutuplaşmayı Geride Bırakma Çağrısı Yaptı

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Pakistan ordusu komutanı, beklentileri boşa çıkaran seçimde iki eski başbakanın zafer ilan etmesi ardından, ülkeye "anarşi ve kutuplaşmayı" geride bırakma çağrısı yaptı.

Sonuçların büyük ölçüde açıklanmasıyla birlikte, hapisteki eski Başbakan İmran Han ile bağlantılı bağımsız adaylar çoğu sandalyeyi kazandı.

Ancak ordunun desteğine sahip olan eski Başbakan Navaz Şerif de diğer partileri koalisyonda kendisine katılmaya çağırdı.

Yetkililer ayrıca Batılı gözlemcilerin seçimin yapılış biçimine yönelik eleştirilerini de reddetti.

Net bir sonuç çıkmaması üzerine General Asim Munir, kutuplaşma siyasetinin "250 milyonluk ilerici bir ülkeye yakışmadığını" söyleyerek tüm tarafları olgunluk ve birlik göstermeye çağırdı.

General Munir, "Seçimler sıfır toplamlı bir kazanma ve kaybetme yarışı değil, halkın yetkisini belirleme uygulamasıdır" dedi.

Belucistan eyaletindeki 14 sandalyenin sahibi henüz belirlenmedi; ancak hem Han hem de Şerif kazandıklarını iddia ediyor.

Ülkede milyonlarca kişi, 336 sandalyeli yeni Ulusal Meclisin yanı sıra Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N), Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i-İnsaf - PTI) olmak üzere üç ana siyasi partinin yarıştığı dört idari yasama meclisini seçmek için 8 Şubat'ta sandığa gitti.

Han, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir video mesajı yayınlayarak rakibinin iddiasını reddetti ve destekçilerine kutlama çağrısı yaptı. Han, devlet sırlarını sızdırma, yolsuzluk ve yasa dışı evlilik suçlamalarıyla hapse atılmış ve PTI partisi seçimlere katılması yasaklanmıştı.

Kar amacı gütmeyen Özgür ve Adil Seçim Ağı, kazanan adayların yaklaşık 100'ünün bağımsız olduğunu ve sekizi hariç hepsinin PTI tarafından desteklendiğini söyledi.

Şerif'in partisi PML-N 71, suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilawal Butto Zardari'nin partisi PPP ise 53 sandalye kazandı. Geri kalanlar ise daha küçük partiler ve bağımsızlar tarafından kazanıldı.

Herhangi birinin kesin zafer kazanması için bir süre geçmesi gerekebilir.

PML-N partisi şimdi diğer gruplarla birlik hükümeti kurmak için görüşmelere başladı.

Navaz Şerif tek başına hükümet kuracak sayıya sahip olmadığını kabul etmekle birlikte bir koalisyonun başında ülkeyi zor günlerden çıkarabileceğini iddia etti.

ABD, İngiltere ve AB temsilcileri Cuma günü yaptıkları açıklamada, seçimin adilliği konusunda endişelerini dile getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "seçimlerin adilliği ve kapsayıcılığının eksikliği" konusunda soru işaretleri yaratan "ciddi endişeler" olduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise bunu "gerçeklere dayanmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Bakanlık, açıklamalarda "seçim sürecinin karmaşıklığının" dikkate alınmadığını ve "on milyonlarca Pakistanlının oy kullanma hakkını özgürce ve coşkuyla kullandığını" kabul etmediğini savundu.

Seçim sırasında zaman zaman şiddet olayları yaşandığı bildirildi. Eski bir Ulusal Meclis üyesi ve Ulusal Savunma Hareketi Partisi başkanı Mohsin Dawar'ın Kuzey Veziristan'ın Miranşah kentinde vurularak yaralandığı ve bir parti üyesinin de öldüğü belirtildi.

Ayrıca Kuzey Veziristan'da bir protesto gösterisi düzenlendiği bildirildi.

Belucistan eyaletinin güneybatısındaki liman kenti Gwadar'da da bazı seçmenlerin oy sayımında usulsüzlük yapıldığını iddia ettiği bir protesto gösterisi düzenlendiği bildirildi.