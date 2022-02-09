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Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor! - Son Dakika

Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!

09.02.2022 11:58
Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!

İngiltere'nin Galler bölgesinde yer alan bir şirket, koronavirüs salgını sırasında çalışmaya devam ettikleri için tüm çalışanlarını İspanya'nın Kanarya adalarında tatile gönderme kararı aldı. İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, şirketin 55 çalışanı İspanya'nın Kanarya adalarında yer alan Tenerife adasında 4 günlük tatile gönderilecek.

Galler'in Cardiff şehrindeki Yolk Recruitment isimli şirket, koronavirüs salgınına rağmen işlerini aksatmayan çalışanlarını ödüllendirme kararı verdi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR ETMEK İSTENDİ

Şirketten yapılan açıklamada, salgın sırasında görevlerine devam eden çalışanlara teşekkür etmek istenildiği vurgulanarak, tatilin Nisan ayında gerçekleşeceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Şirket çapında tüm masrafları ödenmiş bir çalışan tatili sunan Cardiff merkezli ilk şirketlerden biri olabiliriz. Bu sadece, yaptığımız her şeyde dahili ve harici olarak #Parlak #Cesur #Dahaİyi olmaya çalıştığımız için mümkün."

Tatil fırsatından yeni çalışanların da yararlanacağı kaydedildi.

100 BİN STERLİN'E MAL OLACAK

Wales Online'a göre söz konusu ödül, şirkete 100 bin sterline (1 milyon 842 bin lira) mal olacak. Çalışanların H10 Costa Adeje Palace isimli bir otelde konaklayacağı ve konaklamanın gecelik kişi başı maliyetinin 140 sterlin (2,581 lira) olduğu belirtildi.

Şirketin idarecilerinden Pavan Arora, şu açıklamada bulundu:

"2020, tüm sektörümüz için gerçekten zor bir süreç oldu. İş piyasasının askıya alınmasından bir anda aşırı bir hızla piyasaya geri dönüşe geçtik. Personelimiz önce uzaktan çalışmaya geçmek daha sonra hibrit çalışma düzeni ve nihayetinde tekrar uzaktan uzaktan çalışmaya evrilen bir yolculuktan geçmek zorunda kaldı... Bu yüzden biz de herkese kucak açıp son iki yıl için teşekkür etmek istedik. Bu çalışanlara değer vermektir ve herkesin son iki yılda yaptıkları sıkı çalışma için takdir edildiğinden emin olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor! - Son Dakika Dünya


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