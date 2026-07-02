Papa\'dan Onaysız Piskopos Ataması Krizi

Katolik Kilisesi'nde aşırı muhafazakar bir grubun dün Papa'dan onaysız olarak piskopos ataması nedeniyle "bölünme" tartışmaları yaşanıyor. Vatikan, isyancı piskoposları aforoz etti, inançlı Katolikleri de gruba katılmaları halinde aynı cezanın beklediğini duyurdu.

Vatikan tarafından tanınmayan Aziz 10. Pius Cemiyeti, geçen Mayıs ayında 4 piskopos atayacağını duyurduğunda kilise yönetimi defalarca bu karardan vazgeçmeleri çağrısı yaptı. Son olarak Papa 14. Leo da hafta başında cemiyetin lideri Davide Pagliarani'ye bir mektup yazarak, "Sizden tüm kalbimle rica ediyorum: lütfen geri dönün!" dedi.

Papa bunun çok vahim bir günah ve ayrılıkçı eylem teşkil edeceğini söyledi.

Pagliarini ise yanıt olarak mevcut koşullar altında kilisenin "Katolik ruhuyla bağdaşmayan güçler ve baskılar tarafından yıpratıldığını" savundu ve "bunu onarmak için elimizden gelen her şeyi yapmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz" dedi.

Cemiyet, İsviçre'nin Econe bölgesindeki ruhban okulunda dün piskopos ataması törenini gerçekleştirdi.

Kilise hukukuna göre Papa'nın onayı olmaksızın yapılan bu atamalar otomatik cezaya tabi ayrılıkçı eylem olarak değerlendiriliyor. Eski engizisyonun devamı niteliğindeki Vatikan İnanç Doktrini Departmanı bugün bir kararname yayımlayarak hem yeni dört piskoposu hem de onları kutsayan iki piskoposu aforoz etti.

Kararnamede ayrıca, piskopos gibi üst düzey mevkide bulunmasalar da diğer din adamlarının ve hatta dini görevi olmayan inananların da cemiyete resmen katılmaları halinde aynı cezayla karşılaşacakları uyarısı yapıldı.

Cemiyetin din adamlarının yönettiği evlilik ya da günah çıkarma gibi merasimlerin geçersiz sayıldığı da belirtildi.

Aşırı sağla yakınlık

Organizatörler, İsviçre'de 1 Temmuz'da yapılan törene yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını söylüyor. İtalya basını katılımcılar arasında neofaşist Yeni Güç partisi lideri Robeto Fiore ve yeni kurulan aşırı sağcı parti Ulusal Gelecek'ten temsilcilerin de yer aldığını yazdı.

La Repubblica gazetesine konuşan Kutsal Kalp Katolik Üniversitesi'nden tarih profesörü ve yazar Agostino Giovagnoli, aşırı sağın güçlendiği bir dönemde bu bölünmenin yaşanmasının bir tesadüf olmadığını söyledi:

"Şu anda 'geriye göç' gibi sloganlara ilham veren Batılı beyaz üstünlükçülük için elverişli bir ortam var ve onlar da bundan faydalanabilir."

Modernizm 'enfeksiyon'

1970'de Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre tarafından kurulan ve "Lefebvrianlar" diye de anılan grup, Katolik Kilisesi'nde modernleşme adımlarının atıldığı 2. Vatikan Konsili'nin (1962-1965) reformlarına karşı çıkıyor.

Modernizmi "enfeksiyon" diye tanımlayan grup, diğer dinlerle ve inançsızlarla ilişkiler gibi konularda katı bir görüşe sahip. Zaman zaman ırkçılık, antisemitizm ve İslam karşıtlığı gibi nedenlerle eleştiriliyorlar.

Muhafazakarlarla reformcular arasında çekişme konusu olan ayin dili konusunda da Lefebvrianlar, yerel diller yerine Latinceye sıkı bağlılıklarıyla biliniyor.

Cemiyetin ilk olarak 1988'de Papa'nın izni olmadan dört piskopos atamıştı. Vatikan o dönem, cemiyetin kurucusu Lefebvre ve bu dört piskoposu aforoz etmişti.

Ancak 2009'da dönemin papası, muhafazakar kanada yakın bulunan 16. Benedict bu aforozları kaldırmıştı.

Ardından gelen Papa Francesco döneminde ise ayinlerde Latince kullanımı büyük ölçüde kısıtlanmış, Vatikan ile Lefebvrianlar arasındaki diyalog çalışmaları kesintiye uğramıştı.

'Gelenekçilerin Woodstock'u'

Cemiyet, bugün Vatikan tarafından tanınmasa da 700'den fazla rahip ve yarım milyondan fazla mürite sahip olduğunu ve gittikçe yayıldığını söylüyor. Dünkü törene katılımın yoğun olması da dikkat çekiyor.

Törene katılanlara sunulan hatıra eşya seçenekleri arasında "Écône2026" yazılı şapkalar, ve 4 yeni piskoposu temsilen 4 şişe şaraptan oluşan 75 İsviçre frankı bedelli "Cuvee des Sacres" hediye seti de bulunuyor.

İtalya basını organizasyonu "gelenekçilerin Woodstock'u" gibi ifadelerle yorumluyor. Ayrıca moderniteye karşı çıkan grubun piskoposluk törenini sosyal medyadan canlı yayımlaması da 'paradoks' olarak nitelendiriliyor.

Törenin, önceki Papa Francesco döneminde gerilen muhafazakar-ilerici kanat ilişkilerini onarmak isteyen bugünkü Papa 14. Leo için ilk büyük kriz olduğu belirtiliyor.