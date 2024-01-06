Papa Francis, İran\'daki bombalı saldırılar için dua etti

Katolik dininin ruhani lideri Papa Francis, İran'da 3 Ocak bombalı saldırılarında ölen ve yaralananlar için dua etti.

İran'da 3 Ocak'ta suikasta kurban giden İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarının yakınlarda patlayan iki bomba, 84 kişiyi öldürmüş ve 250'den fazla kişiyi yaralamıştı. Papa Francis, bugün Epifani bayramı sebebiyle yapılan ayinde İran'daki bombalı saldırıların mağdurları için dua etti.

Papa Francis ayrıca paylaştığı mesajında "Başta Kirman'da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden çok sayıda mağdurun yakınları, çok sayıda yaralanan ve bu büyük acıdan etkilenen tüm İran halkına yakınlığımı ifade ediyorum" dedi.