Papa Francis'le görüşen Martin Scorsese, Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini duyurdu - Son Dakika
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Papa Francis'le görüşen Martin Scorsese, Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini duyurdu

Papa Francis'le görüşen Martin Scorsese, Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini duyurdu

30.05.2023 19:09

1988'de gösterime giren ve ilk kez dini konuları ele aldığı 'Günaha Son Çağrı' filmi Katoliklerin tepkisini çekmesi nedeniyle bazı ülkelerde yasaklanan yönetmen Martin Scorsese, Papa ile görüştükten sonra Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini açıkladı.

Son filmi 'Killers of the Flower Moon' ile Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Martin Scorsese, festival sonrasında Papa Francis ile görüştü. Eşi Helen Morris'le İtalya'ya giden Scorsese, burada Papa ile yaptığı kısa görüşmenin ardından Hz. İsa hakkında bir film daha çekeceğini duyurdu.

İLK FİLMİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir konferansta konuşan 80 yaşındaki Scorsese, "Papa'nın sanatçılara yaptığı çağrıya, bildiğim tek yolla yanıt vermek istedim. Yani, İsa hakkında bir film yaparak" ifadelerini kullandı.

ABD'li ünlü yönetmenin yeni filmi merak konusu olurken; 1988 yılında çektiği Günaha Son Çağrı (The Last Temptation of Christ) filmi akıllara geldi. Dünya çapında Katolikleri kızdıran filmdeki birkaç sahne nedeniyle bazı sinema salonları filmi gösterime almamıştı.

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Martin Scorsese, Papa Francis, Papa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Francis'le görüşen Martin Scorsese, Hz. İsa hakkında yeni bir film çekeceğini duyurdu - Son Dakika


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