Papa Francis ve Vance Kısa Görüştü

VATİKAN, Papa Francis ve ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance'in kısa bir görüşme yaptığını açıkladı.

Vatikan, Paskalya dolayısıyla ailesiyle İtalya ve Vatikan'a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ve Papa Francis'in bugün sabah saatlerinde bir araya geldiğini duyurdu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, Papa ile Vance'in kısa bir görüşme yaptığı ve Paskalya dolayısıyla karşılıklı iyi dileklerini ifade ettikleri aktarıldı.