Papa Franciscus, Irak Ziyaretinde İki Suikast Girişimi Atlattı - Son Dakika
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Dünya

Papa Franciscus, Irak Ziyaretinde İki Suikast Girişimi Atlattı

Papa Franciscus, Irak Ziyaretinde İki Suikast Girişimi Atlattı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, 2021 yılında yaptığı Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı. Yaklaşan otobiyografisinde, bu olayların detaylarına yer verdi.

18.12.2024 13:24  Güncelleme: 13:25
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KATOLİKLERİN ruhani lideri Papa Franciscus, 2021 yılında yaptığı Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 'Spera' adıyla gelecek yıl içinde yayınlanması beklenen otobiyografisinde çocukluğundan yakın zamana dek anılarını derledi. Papa'nın kitabında bahsettiği öne çıkan anısı, 5-8 Mart 2021'de yaptığı Irak ziyareti ve bu gezisi sırasında atlatılan saldırı girişimleri oldu.

Papa Franciscus otobiyografisinde, " Polis, İngiliz gizli servislerinden alınan bilgiler üzerine Vatikan Jandarması'nı uyardı. Patlayıcılarla dolu genç bir intihar bombacısı olan kadın, kendini havaya uçurmak için Musul'a gidiyordu. Aynı amaçla yola çıkan bir minibüs de hızla hareket ediyordu ama seyahat devam etti" dedi.

Papa, Irak ziyaretinin Musul ayağında jandarmaya iki saldırganı sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıt verdi: 'Artık yoklar' dedi. Irak polisi önlerini kesip onları patlattı. Bu durum beni çok etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Irak, Papa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papa Franciscus, Irak Ziyaretinde İki Suikast Girişimi Atlattı - Son Dakika

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