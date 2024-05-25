Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı - Son Dakika
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Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı

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Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de köyleri yutan toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. 1100'den fazla ev toprak altında kalırken, ölü sayısının 300'ün üzerine çıktığı ifade ediliyor. Ordunun da kurtarma çalışmalarına destek verdiği bölgede halk yardımların ulaşmaması nedeniyle kayaları ve ağaçları elleriyle kaldırmaya çalışarak toprak altında kalan sevdiklerini arıyor.

25.05.2024 09:26
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Papua Yeni Gine'de köyleri yutan toprak kayması felaketinde ölü sayısı hızla artıyor, halk evlerin üzerine düşen kayaları elleriyle kaldırmaya çalışıyor.

ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTABİLİR

1100'den fazla evi yutan toprak kaymasında ölenlerin sayısının 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeyindeki Enga bölgesinde ücra köyleri etkileyen felakette ölü sayısının hızla artabileceği belirtildi.

Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı

ORDU KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM EDİYOR

Yetkililer "'eşi benzeri görülmemiş" felaketin boyutlarını anlamak için çalışmaların devam ettiğini, toprak altındaki cesetlere ulaşmak için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini aktardı. Başbakan James Marape, ordunun da kurtarma çalışmalarına yardım ettiğini söyledi. Toprak kayması nedeniyle birçok yolun kapanması nedeniyle yardım çalışmaları helikopterlerle yürütülebiliyor.

Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı

TOPRAK ALTINDAKİ SEVDİKLERİNİ ARIYORLAR

Sosyal medya görüntülerine göre halk, yardımların ulaşmaması nedeniyle evlerin üzerine düşen kayaları, ağaçları ve çamuru elleriyle kaldırmaya çalışarak toprak altında kalan sevdiklerini arıyor.

Papua Yeni Gine\'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300\'ün üzerine çıktı

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Son Dakika Dünya Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı - Son Dakika
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