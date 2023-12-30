Yurt Dışından Getirilen Telefonların Kullanım İzni Harcı Arttı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izni harcı 31 bin 692 lira oldu. Pasaport harçları ise 6 aylık bin 639 liraya, 1 yıllık 2 bin 396 liraya, 2 yıllık 3 bin 912 liraya, 3 yıllık için 5 bin 558 liraya, 3 yıllık için 7 bin 833 liraya çıkarıldı.

2024'TE BİRÇOK KALEME ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma, trafik gibi işlemlerden 2024 yılında alınacak harç tutarlarına zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren bu harçların tutarı yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artırıldı.

Buna göre, mahkeme başvurma harcı 195,80 lira ile 3 bin 518 lira arasında değişen tutarlarda uygulanacak. İcraya başvurma harcı 427 lira, maktu iflas harcı da 704,50 lira oldu. Tapu işlemlerinde, yapılan işlemin türüne göre, binde 11,38 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

PASAPORT HARÇLARINA DA ZAM GELDİ

Pasaport harçları ise 6 aya kadar olanlar için bin 639 lira, 1 yıl süreli olanlar için 2 bin 396 lira, 2 yıl süreli olanlar için 3 bin 912 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olarak belirlendi.

2023 yılında geçerli olan pasaport harç bedelleri:

Süre-Harç -Defter-Toplam

1 Yıl-1512,45TL-501,00 TL-2013,45 TL

2 Yıl-2469,15 TL-501,00 TL-2970,15 TL

3 Yıl-3507,75 TL-501,00 TL-4008,75 TL

4-10 Yıl-4943,25 TL-501,00 TL-5444,25 TL

VİZE HARÇLARI

Giriş vize harçları da tek giriş için 5 bin 476 lira, müteaddit giriş için 18 bin 346 liraya çıktı. Transit vize tutarları ise tek transit için 5 bin 437, çift transit için 10 bin 989 liraya yükseldi.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLAR İÇİN HARCI 30 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izninden alınan maktu harç tutarı ise 31 bin 692 liraya yükseldi. 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yıl ortasında 20 bin TL yapılmıştı.