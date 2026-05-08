Pentagon'dan UFO Belgeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Pentagon'dan UFO Belgeleri

Pentagon\'dan UFO Belgeleri
08.05.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pentagon, 1940'lardan günümüze UFO'larla ilgili gizli belgeleri yayımladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin bazıları 1940'lara uzanan gizli dosyaların ilk bölümünü yayımladı.

Yıllardır kamuoyu tarafından da talep edilen belgelerin 160'tan fazlası Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılırken, dosyalarda "uçan diskler", "tanımlanamayan hava araçları" ve son yıllara ait gözlem raporları yer aldı.

Çalışmaya FBI, NASA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü gibi kurumların katkı sağladığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, açıklamasında, "Gizlilik sınıflandırmalarının arkasında saklanan bu dosyalar uzun süredir spekülasyonları körüklüyordu. Amerikan halkının bunları görmesinin zamanı geldi" dedi.

Belgelerde, Aralık 1947 tarihli "uçan disk" raporlarından, 2023'te federal ajanların gökyüzünde turuncu kürelerin daha küçük kırmızı küreler yaydığını bildirdiği olaya kadar çeşitli kayıtlar bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında federal kurumlara UFO ve uzaylılara ilişkin dosyaların belirlenip yayımlanması , bu adımın kamuoyundaki yoğun ilgiye dayandığını söylemişti.

Trump ayrıca selefi Barack Obama'nın bir podcast'te uzaylı yaşamına dair "gizli" bilgileri açıkladığını iddia etmişti.

Obama 14 Şubat'ta Brian Tyler Cohen'ın podcast programında UFO'lar için "Gerçekler ama ben görmedim ve 51. Bölge'de saklanmıyorlar" demişti.

Obama'nın sözünü ettiği 51. Bölge, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve UFO komplo teorilerinin merkezinde yer alan çok gizli bir askeri tesis olarak biliniyor.

Eski Başkan, "Dev bir komplo yoksa ve bunu ABD başkanından saklamıyorlarsa yeraltı tesisleri olduğunu düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

Obama, sözlerine gelen tepkilerin ardından evrenin genişliği göz önünde tutulduğunda istatistiksel olarak Dünya dışı yaşamın var olduğunu düşündüğünü söyleyerek sözlerine açıklık getirmişti.

2009-2017 yılları arasında ABD başkanlığı yapan siyasetçi, daha sonra Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "başkanlığım sırasında uzaylıların bizimle irtibata geçtiğine dair gerçekten hiçbir kanıt görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Obama uzaylılar ile ilgili sözlerini podcast programının hızlı soru-cevap yapılan kısmında söyledi. Bu röportaj sırasında gizli bilgileri paylaştığına dair bir emare yoktu.

Trump ise o dönemde gazetecilere, Obama'nın "açıklamaması gereken gizli bilgileri paylaştığını" söylemiş, kendi görüşü sorulduğunda ise "Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum" demişti.

Tüm bu gelişmelere rağmen, Dünya dışı yaşamın varlığına dair bugüne kadar doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

Pentagon'un Mart 2024'te yayımladığı rapor da "tanımlanamayan anormal olaylar" (UAP) olarak adlandırılan gözlemlerin büyük bölümünün hava balonları, casus uçaklar, uydular ve benzeri olağan faaliyetlerden kaynaklandığını ortaya koymuştu.

Pentagon, 2020'de daha önce 2007 ve 2017'de sızdırılan üç UFO görüntüsünü ilk kez paylaştı.

Görüntülerden ilki 2004'te iki ABD Deniz Kuvvetleri pilotu tarafından çekildi ve Pasifik Okyanusu'nda yuvarlak bir objenin su üzerinde hızla hareket ettiği anları gösteriyor.

2015'te çekilen diğer iki videoda ise iki tanımlanamayan objenin havada hızla hareket ettiği anlar yer alıyor. Bir videoda ABD'li bir pilotun "Baksana dönüyor" dediği duyuluyor.

O dönem Pentagon'dan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

"Savunma Bakanlığı kapsamlı bir incelemenin ardından bu gizliliği kaldırılmış videoların paylaşılmasının herhangi bir hassas kapasite ya da sistemi ifşa etmediği ve tanımlanamayan hava olaylarından kaynaklı askeri hava sahası ihlalleri ile ilgili herhangi bir soruşturmayı etkilemediği sonucuna varmıştır."

Pentagon'un açıklamasında videolarda yer alan cisimlerin hâlâ "tanımlanamayan" sıfatını koruduğu da vurgulandı.

Kaynak: BBC

Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pentagon'dan UFO Belgeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Kübra’yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler Kübra'yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi
Barış masası devrildi mi Trump’tan beklenen açıklama geldi Barış masası devrildi mi? Trump'tan beklenen açıklama geldi
Piyasalar diken üstünde Petrol 200 doları görebilir Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir
İBB’ye yeni operasyon Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler dahil 29 kişi gözaltına alındı
Burcu Köksal “AK Parti’ye katılıyorum“ diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük Burcu Köksal "AK Parti'ye katılıyorum" diyerek duyurdu: Erdoğan ile yarım saat görüştük

21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:20
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor
Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
18:12
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 22:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Pentagon'dan UFO Belgeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.