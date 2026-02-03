Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Bir zamanlar sıradan bir hayatı geride bırakıp Norveç tahtının merkezine yükselen Veliaht Prenses Mette-Marit'in hayatı dramatik bir dönüş yaşadı. Çalışmalarında ve kamu hizmetinde tanınan prensesin imajı, son yayımlanan belgelerle birlikte ciddi zarar gördü.
Yayımlanan yeni dosyalarda, prensesin ABD'li suçlu Jeffrey Epstein ile yıllar boyunca yazıştığı ortaya çıktı. 2011-2014 yılları arasında gerçekleşen bu iletişimler, uzmanların "zayıf değerlendirme" olarak nitelendirdiği görüşmeye yol açtı. Mette-Marit, bu ilişki için "hatamı kabul ediyorum ve bu temas benim için utanç verici oldu" diye açıklama yaptı.
Bu gelişme, Norveç kamuoyunda prensesin olası geleceği hakkında tartışmaları alevlendirdi; yapılan bir ankete göre halkın büyük bir kısmı, Mette-Marit'in kraliçe olmasına karşı çıkıyor.
Skandallar prensesle sınırlı değil. Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Høiby, 29 yaşında 38 farklı suçlamayla yargılanıyor. Viyana'daki mahkemede süren davada Høiby, dört kadına tecavüz, saldırı ve uyuşturucu suçları dahil ağır suçlamalarla karşı karşıya ve hüküm giymesi halinde uzun bir hapis cezası alabilir.
Høiby'nin duruşması, Norveç kraliyet ailesinin son dönemde karşı karşıya kaldığı en büyük hukuki ve prestij krizi olarak tanımlanıyor ve davalar Mart ayına kadar sürecek.
