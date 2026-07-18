Perseid Meteor Yağmuru Başlıyor! - Son Dakika
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Perseid Meteor Yağmuru Başlıyor!

Perseid Meteor Yağmuru Başlıyor!
18.07.2026 16:47
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Perseid meteor yağmuru, 17 Temmuz - 24 Ağustos arası gökyüzünü aydınlatacak. İzleme ipuçları burada!

Perseid meteor yağmuru önümüzdeki ay boyunca gece gökyüzünü aydınlatarak gözlemciler için muhteşem bir görsel şölen sunacak.

Yılın en parlak, en hızlı ve en aktif meteor yağmurlarından biri olarak bilinen bu olay, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının kalıntıları arasından geçmesiyle meydana geliyor.

17 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan yağmur, 12-13 Ağustos gecelerinde en yoğun dönemini yaşayacak.

Yeni ayın oluşmasıyla birlikte, hava koşullarının elverişli olması halinde karanlık gökyüzü, bu görsel şöleni izlemek için ideal bir ortam yaratacak.

Perseid meteor yağmuru nedir ve nasıl izleyebilirim?

Meteor yağmurları, bir kuyruklu yıldız veya asteroitten gelen tozun Dünya atmosferinden geçmesiyle oluşur.

Kum tanesi büyüklüğündeki minik parçacıklar buharlaşarak gözle görülebilir ışık çizgileri oluşturur.

Toz bulutunun en yoğun olduğu yerlerde daha fazla meteor görülebilir.

Özellikle Perseid meteor yağmuru, zirve döneminde saatte 150'ye kadar meteorun görülebildiği çok aktif bir meteor yağmuru olarak bilinir.

Bu meteor yağmuru, parlak "ateş topu" şeklindeki meteorlarıyla da ünlüdür.

Gökyüzü gözlemcileri, bu ışınları tespit etmek için, ışınların kaynaklandığı nokta olarak bilinen radyantı bulmaya çalışabilirler.

Bu nokta Perseus takımyıldızındadır.

Kuzey yarımkürede göktaşlarını görmek için ideal zaman gece yarısı ile gün doğmadan bir saat öncesi arasındadır ancak elbette bu bulut örtüsüne bağlı.

Gözlem için ideal koşullar, geniş ve engelsiz bir görüş alanına sahip karanlık ve açık bir gökyüzü. Dürbün veya teleskopa ihtiyacınız olmaz.

Işık kirliliğinden ne kadar uzaklaşırsanız, meteorları görme şansınız o kadar artar. Gözlerinizin düşük ışığa alışması için 15 dakikaya kadar zaman tanımalısınız.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Perseid Meteor Yağmuru Başlıyor! - Son Dakika

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