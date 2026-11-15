Kremlin duyurdu: Putin, Trump ve Şi Cinping APEC Zirvesi'nde üçlü görüşecek - Son Dakika
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Kremlin duyurdu: Putin, Trump ve Şi Cinping APEC Zirvesi'nde üçlü görüşecek

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Kremlin duyurdu: Putin, Trump ve Şi Cinping APEC Zirvesi\'nde üçlü görüşecek
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Rusya, ABD ve Çin liderlerinin 19 Kasım'da bir araya geleceği açıklandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Çin'in Shenzhen kentindeki APEC Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirve kapsamında Trump ve Şi Cinping ile üçlü görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Kasım'da üçlü görüşme yapacağını bildirdi.

GÖRÜŞME APEC ZİRVESİNDE YAPILACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'ne katılacağını söyledi. Peskov, Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 19 Kasım'da üçlü görüşmenin yapılması konusunda mutabık kalındığını vurgulayarak, "Görüşme, APEC Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA
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